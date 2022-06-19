Eski güç ünitesine dönen Norris, sorun nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

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Lando Norris, kendisi adına oldukça zorlu geçen sıralama turlarında güç ünitesi sorunu yaşadı ve ikinci bölümde elendi.

Pazar günkü yarışa 14. başlayacak olan Norris, bu sabah elindeki eski motorlardan birisine döndü. Yeni güç ünitesine geçmeyen Norris, herhangi bir ceza almayacak.

Norris, seansın ardından şöyle dedi: “Güç ünitesiyle ilgili çok fazla endişe vardı. Bu çok yazık, çünkü bu tarz yağmurlu şartları seviyorum. Elimden bir şey gelmezdi fakat en azından denedik."

"Bunu çözmeye çalıştık ancak sorunun tam sebebini bulamadık."

"Yine de yarıştan umutluyum çünkü kuru zeminde yağmura göre daha rekabetçiyiz ve yarışta yağmur beklenmiyor. Umarım bundan faydalanır ve yükselmeyi başarabiliriz."

"Fakat bunu yapmak kolay olmayacak çünkü orta gruptaki farklar çok az."

Lando Norris, McLaren MCL36

Daniel Ricciardo ise üçüncü bölüme kalsa da yarışa dokuzuncu sıradan başlayacak ve bazı puanlar almayı umuyor.

"Geçiş lastiğinde, yağmur lastiğinde olduğu kadar rekabetçi değildik. Q3 tamamen ıslak zeminde geçseydi biraz daha ileri gidebilirdik."

“Belki 0.2 saniye daha bulabilirdim fakat daha fazlası olmazdı. Bu açıdan kendimizi eleştirmemize gerek yok."

"Aslında bir noktada kuru zemin lastiğine geçmeyi düşündüm çünkü pistte kuru hat oluşmuştu ve takıma kuru zemin lastiğine geçiş için hazırlanmaları gerektiğini söyledim."

"Hatta kuru zemin lastiğine geçmek bana cazip geldi ancak pistin ıslak olan bölümleri de vardı. Bunu George ile gördük."

"Risk almak cezbedici ama aynı zamanda hesaplı riskler almalısınız. Bu sefer bunu denemeye çalışmak çaresizce olurdu."

"Artık sarışı sabırsızlıkla bekliyorum ve hafta sonunu iyi bir sonuçla tamamlayıp, iyi puanlar almayı umuyorum. Birkaç araç olması gereken yerden geride fakat yarışta olayların nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz."

"Arkamda daha hızlı Charles Leclerc ve Sergio Pérez var fakat önümde potansiyel olarak daha yavaş olan birkaç isim de var."