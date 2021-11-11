Verstappen: "Brezilya'da Mercedes, Meksika'ya göre %100 daha iyi olacak"

Meksika'da, sıralama turlarında Mercedes üstünlüğü bulunsa da hafta sonu genel olarak Red Bull daha iyiydi ve Max Verstappen, pazar günü baskın bir zafer elde etti.

Brezilya GP öncesi basın toplantısı öncesinde konuşan Verstappen şöyle dedi: "Meksika'da, sıralama turlarında işler plana göre gitmedi ama geriye dönüp baktığımda ortada şoke edici bir şey yoktu."

"Fakat lastikler, yarışta normal çalışma aralığına girdikten sonra her şey tekrar iyi görünüyordu ve hızlıydık. Sadece bizim cumartesimiz değildi."

"Brezilya geçmişte bizim için iyi bir pist oldu. Bu yüzden tekrar burada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. 2019'dan beri tabii ki çok şey değişti. Fakat iyi bir iş çıkarabileceğimizi düşünüyorum."

"Burada çok fazla viraj yok ama rakım hâlâ çok yüksek ve bu da normalde bizim için iyi bir şey. Fakat 2019'a bakarsanız, Lewis'le oldukça zorlu bir savaş vardı. Yine aynı şeyin olmasını bekliyorum."

Mercedes'in Meksika'ya göre daha yakın olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Evet, %100 öyle olacak. Meksika'da rakım son derece yüksekti. Burada biraz daha az. Haliyle daha hızlı olacaklar." yanıtını verdi.

Verstappen şampiyonluk savaşına odaklanmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzde dört yarış var ve pek çok şey olabilir. Çok iyi görünebilirsiniz ama işler çabucak değişebilir. Bunu Meksika'daki yarıştan sonra da söyledim.

"Bu yıl, şampiyonada daha büyük puan farklarıyla lider olduğum doğru fakat iki hafta sonunun ardından her şeyin tersine döndüğü noktalar vardı. Bu yüzden burada elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

"Bu hafta sonunun ardından da yine yarış kazanmaya çalışacağız. Her hafta sonu için yaklaşımım aynı. Bunu değiştirmeyeceğiz." cevabını verdi.

Bu yıl herkesten daha çok yarış kazanmasıyla ilgili Verstappen, "Bunun bir önemi yok. Tek kazanan, sezonu zirvede bitiren kişidir. Şu ana kadar harika bir yıl geçirdim. Bir sürü galibiyet, güzel pole pozisyonları aldım ve sonunca ne olursa olsun hayatım değişmeyecek."

"Bunu kaç kez söyledim bilmiyorum. Yaptığım şeyden zevk alıyorum, tabii ki şampiyonluğu kazanmak için çalışıyoruz ve iyi durumdayız. fakat dediğim gibi birçok şey olabilir." dedi.

Bu yılki her iki sprint yarışında da kaza yapmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Bence iki sprint sıralama yarışında olay yaşamak biraz talihsizdi. İlk kazada olan oldu. İkincisinde de kötü başladık ve sonra çok yavaş bir pit stopumuz vardı. Bu yüzden böyle bir durum oldu."

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images