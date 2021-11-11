Hamilton: "Bu yıl kanatlarımız kırıldı"

Britanyalı, sezonun bitimine dört yarış kala Interlagos'a, şampiyona rakibi Max Verstappen'in 19 puan gerisinde geldi. Brezilya'da, 2019'daki son yarışı kazandığı ve 2018'de Esteban Ocon'a tur bindirirken temas etmelerinden önce kazanmaya doğru gittiği göz önüne alındığında, Verstappen'in avantajlı olduğu düşünülüyor.

Sao Paulo Grand Prix öncesi basın toplantısında konuşan Hamilton, Meksika sonrası önlerindeki hafta sonu hakkında, "Görevimizin, oldukça zorlu olacağını tahmin ediyorum."

"Bence son yarıştaki hızları olağanüstüydü. Tüm yıl boyunca güçlü bir araçları oldu. En güçlü araca sahipler - bunu açıkça söyleyebilirsiniz."

"Yani, yapabileceğimiz kadar iyi yaptığımızı düşünüyorum. Araçtan daha fazlasını alabilir miyiz diye görmek için bu hafta sonu kesinlikle zorlayacağız. Burada geçen sefer inanılmaz derecede güçlüydüler, bu yüzden bu hafta sonu onları yenmenin yine çok zor olacağını düşünüyoruz. Ancak umuyorum ki, bir azim olduğunda, bir yol da vardır." dedi.

Brezilya'da Cumartesi günü sezonun son sprint yarış denemesi yapılacak.

Hamilton, sprint yarışının puan almak için bir avantaj sağlayıp sağlamadığı konusunda, "Eğer daha hızlılar ise bizim lehimize olmuyor. Yani hayır."

"Ancak, bekleyip göreceğiz. Bence gerçekten denediğimiz ve odaklandığımız şey, araçta doğru ayarı bulmak, ki bu kolay değil. Ayarlaması kolay bir araç değil. Bence bu durum herkes için benzer. Az önce mühendislerle konuşuyordum ve sadece 1. antrenmanımız olduğu için doğru yerden başladığımızdan emin olmaya çalışıyordum. Bu yüzden bu hafta sonu daha da yoğun."

"Burası geçiş yapmak için çok iyi bir pist değil. Sanırım %50'lik bir geçiş şansına sahip olmak için, öndeki araçtan 1.1 saniye avantajınız olmalı. Bu kadar çılgınca bir şey. Bu yüzden sprint yarışı için harika bir yer değil." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton kendisi için, 2007'de o zamanki McLaren takım arkadaşı Fernando Alonso ve Ferrari'den Kimi Raikkonen ile sıkı bir mücadele yaşadığından bu yana, en zor yıllarından biri olup olmadığı sorulduğunda, "Sadece zor bir yıl daha, her zaman zorlular. Bence bu yıl pek çok açıdan kanatlarımız kırıldı, bu yüzden operasyonel açıdan aracı en üst düzeye çıkarmak daha zor oldu." dedi.

Hamilton, bu yıl W12'de ayarları optimize etmenin daha zor olduğunu ve bunun da sezon boyunca daha tutarsız bir performansa yol açtığını söyledi.

"Bu yıl aracı ayarlamak biraz daha zor. Açıklaması zor ama sadece en iyisini alması daha zor bir araç."

"Bazı hafta sonları işe yarıyor, bazı hafta sonları çalışmıyor. Ancak simülasyonlarla doğru yeri bulmak bu yıl biraz daha zor. Diğerleri için de durum benzer. Austin'de Red Bull sürücüleri oldukça gerideydi ve sonra bunu değiştirdiler."

"Araçtan maksimum potansiyeli çıkarmak bu yıl daha zor oldu."

Sao Paulo GP'de yeni motor takacağına dair söylentiler hakkında Hamilton, "Şu anda gerçekten bunun hakkında yorum yapamam, bu sabah motorların geldiğini bile sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla şu anda motorum iyi. Tabii ki durumu daha sonra öğreneceğim. Henüz mühendislik işleri tamamlanmadı bile." şeklinde konuştu.