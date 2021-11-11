Sainz: "McLaren, Brezilya'da önümüzde olacak gibi görünüyor"

Ferrari, son yarışlardaki pozitif ivmesini Meksika'da devam ettirip, yarışta iki araçla birden ilk altıya girmesinin ardından şampiyonada McLaren'ın önüne geçti.

Brezilya GP öncesi konuşan Sainz, iki takım arasındaki yakın savaşın son yarışa kadar devam edeceğini belirtti.

Sainz şöyle dedi: "Mücadelenin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Kovalayandan, kovalanan takıma nasıl geçeceğimizi görmemiz lazım. Bence bu, mücadele için çok önemli bir dönüm noktası. Şimdi öndeyiz ve McLaren'ın neler yaptığına bakıyoruz."

"Onları her zaman yakalamaya çalışıyorduk ve tüm sezon boyunca çok güçlüydüler. Şimdi son birkaç hafta sonunda yakaladığımız bu ivmeyi nasıl koruyabileceğimizi ve sezonun son yarışına nasıl taşıyabileceğimizi görmemiz lazım."

"Mücadele her zaman çok yakın, her hafta sonu gerçekten çok yakın geçiyor, Meksika'da bile onları sıralama turlarında pek fazla geçemedik. Daniel'i 0.002 saniye ile geçtim. İlk virajda bizden öndeydi. Muhtemelen yarışı da önde bitirecekti. Sanırım Austin'de de fark 0.1 saniyeydi. O kadar yakın ki, sonuna kadar büyük bir savaş olacağına eminim."

Sainz, hafta sonu öncesinde yaptıkları simülasyonlar baz alındığında, McLaren'ın Interlagos'ta Ferrari'nin önünde olacağını belirtti.

"Elimizdeki veriler böyle gösteriyor. Simülasyonlarımız ve simülatörden gelen verilerimiz var. Pist özellikleri ve tüm bu şeylerle beraber, onları burada 0.050 saniye gibi bir farkla önümüzde görüyoruz, fakat bu çok fazla bir şey değil."

"Bu civarda bir fark var. Fakat kesinlikle çok yakın olacak ve bu da mücadeleyi daha heyecanlı hale getirecek. Ayrıca 2019'da AlphaTauri ile podyuma çıkan Gasly de mücadelede olacak."

Sainz, 2019'da McLaren'la ilk F1 podyumunu burada almıştı.

İspanyol sürücü bu konuda da şöyle dedi: "Bu harikaydı. Buraya son gelişimiz iki yıl önceydi ve sanki asırlar önceymiş gibi geliyor. Fakat sadece iki yıl önceydi. Bu, McLaren'ın yedi ya da sekiz yıl sonraki ilk podyumuydu. Keyifliydi." dedi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images