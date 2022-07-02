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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Verstappen: "Maalesef son turumda sarı bayraklar vardı"

Max Verstappen, Britanya GP sıralama turlarında sarı bayraklar yüzünden turunu geliştiremediğini ancak yarış için iyi bir araca sahip olduklarını söyledi.

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Verstappen: "Maalesef son turumda sarı bayraklar vardı"
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Verstappen, yağmurlu geçen Britanya GP sıralama turlarında ilk iki bölümü zirvede tamamladı.

Red Bull pilotu, Q3'teki ilk hızlı turunda spin attı, ikinci turunda ise hata yaparak 0.043 saniye farkla Leclerc'in arkasında ikinci sıraya yerleşti.

Takip eden turunu hatasız bir şekilde tamamlayan Verstappen birinci sıraya yerleşti ve seansın kalanında turlarını geliştirmeye devam etti.

Ferrari'ler kısa süreliğine 1-2 olsalar da Verstappen turunu tamamladığında zirvedeki yerini koruyordu.

Son turlarda ise Ferrari pilotu Sainz, 1:40.983 yaparak Verstappen'den liderliği aldı ve ilk pole pozisyonunu almış oldu. Red Bull pilotu böylece yarınki yarışa ikinci sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan Verstappen, "Yağmur ile oldukça zorlu bir sıralama oldu ve sonrasında hem yağmurlu oldu hem de kuruyordu. Bu yüzden doğru zamanda pistte olmanız gerekiyordu."

"Fakat genel olarak araç gerçekten iyiydi. Sadece Q3'te biraz piyango oynandı, bazen en hızlı turu attım ama maalesef son turumda sarı bayraklar vardı. Yine de ilk çizgide olmak bizim için çok iyi ve hem yağmurda hem de kuru zeminde iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yarıştaki beklentisi için ise Verstappen, "Sadece ilk turdan ibaret olmayacak, tüm yarış önemli."

"Dediğim gibi, iyi bir aracımız var. Lastik yönetimi de önemli olacak. Yarın için heyecanlıyım." dedi.

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