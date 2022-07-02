Leclerc: "Pole pozisyonunu kazanmayı hak etmedim"

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Silverstone'da yağmur altında başlayan sıralama seansında koşullar ilk seansın sonuna doğru iyileşiyor gibi görünse de devamında daha da kötüleşti.

İlk iki seansta Red Bull'dan Max Verstappen ön plana çıksa da son seansta mücadele kızıştı. Verstappen son turunda hata yaparken Carlos Sainz hatasız bir turla en hızlı turu attı ve pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc, takım arkadaşının 0.3 sn gerisinde 3. oldu ve seans sonrası röportajında son hızlı turunda spin attığını açığa çıkardı.

Leclerc, "Hayal kırıklığı yaşıyorum ancak Carlos için mutluyum. Bugün harika iş çıkardı. Ben son turumda spin attım. Her şeyi bir araya getirmem gereken turun o olduğunu biliyordum ve pilot olarak bunu başaramadım. Bu yüzden pole pozisyonunda olmayı hak etmedim. Ancak yine de yarınki yarış startı için üçüncülük iyi bir pozisyon. Umarım her şeyi bir araya getirip geri döneriz."

"Performansımız var. Temiz bir yarış geçirirsek, o zaman her şeyin iyi olması lazım. İyi bir start almalıyız. Ardından lastik yönetimi de önemli olacak. Strateji bir stop ile iki stop arasında olacak. Bu yüzden kimin tek pit stop, kimin iki pit stop yaptığını görmek ilginç olacak. Umarım doğru kararları veririz ve olmak istediğimiz yere döneriz." dedi.

Strateji açısından kendilerine güvenip güvenmediği sorulduğunda ise Leclerc, "Son birkaç yarıştır sorun yaşadığımızı düşünmüyorum. Açıkçası farklı sorunlar yaşadığımız için bunu gösteremedik ancak umarım gösterebileceğimiz gün yarındır." dedi.