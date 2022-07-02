Hamilton, son tura kadar "ilk çizgi için mücadele ediyormuş"

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Mercedes pilotu, Q3'te kısa bir süreliğine ikinciliği alarak ilk çizgi için mücadele etmesine rağmen evindeki sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.

Hamilton, Q3'teki sondan bir önceki turunda bataryasını şarj etmek için geri çekildiğini ve bu sırada yağmur şiddetlendiği için kaybettiğini söyledi.

Hamilton, "Yağmurda ilk çizgi için mücadele ediyorduk ve son tura kadar ikinci sıradaydık ama geri çekilmem ve son turu beklemem söylendi. Sonra yağmur yağdı. Bu yüzden biraz talihsizdik."

"Son tur için daha güçlü bir moda geçmek ve bataryayı şarj etmek istedim ama son turda yağmur yağdı."

"Gerçekten umutluydum çünkü burada muhteşem bir kalabalık var ve aniden mücadelenin içinde olduğum için harika hissediyordum. Sanırım 0.02 saniye farkla ikinci sıradaydım. Bu yüzden kesinlikle daha hızlı gidebileceğimi düşündüm."

"Sanırım 0.2 saniye geliştirdim ve bir sonraki tur için geri çekildim ancak olmadı. Soğuma turunda çok fazla sıcaklık kaybettik." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, daha iyi bir grid pozisyonu alabileceğini düşünse de Red Bull ve Ferrari'ye karşı mücadelede olabileceğini umuyor. İngiliz pilot, yine de galibiyet mücadelesinin zor olacağını düşünüyor.

Mercedes pilotu, "Bu, yarını biraz daha zorlaştırıyor ama yine de yarış için iyi bir aracımız var ve çalışmaya devam edeceğiz."

"Start için en kötü pozisyonda değiliz ve önceki yarışlarda bu sonuçtan çok mutlu olurdum."

"Fakat Britanya Grand Prix'sindeyiz ve bu yüzden daha fazlasını umuyorsunuz. Bunu da yapabilecek durumdaydım ama her neyse. İlerlemeye devam edeceğiz ve yarın için özel bir sonuç almayı deneyeceğim."

"Galibiyet mücadelesi verebilir miyiz bilmiyorum, Red Bull'lar kuru zeminde çok hızlı ve hem düzlüklerde hem de yüksek hızlı virajlarda farkı açıyorlar çünkü zıplama yaşamıyorlar. Fakat biz, özellikle virajlarda zıplıyoruz ve onlar buralarda fark açıyor."

"Yarış tempomuz dün daha iyiydi. Yine de önde olduklarını düşünüyorum ama göreceğiz. Son yarışa kıyasla biraz daha yakın olmamızı umuyorum ve eğer öyle olursa belki de bir şekilde ilerleyebiliriz. Bu yüzden yarın agresif olacağım." dedi.