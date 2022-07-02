Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Verstappen: "Maalesef son turumda sarı bayraklar vardı" Sonraki / Horner: "Verstappen, Leclerc'in spini yüzünden son turu bıraktı"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Hamilton, son tura kadar "ilk çizgi için mücadele ediyormuş"

Lewis Hamilton, Britanya GP sıralama seansında son tura kadar "ilk çizgi için mücadele ettiğine" inanıyor.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton, son tura kadar "ilk çizgi için mücadele ediyormuş"
Haberi dinle

Mercedes pilotu, Q3'te kısa bir süreliğine ikinciliği alarak ilk çizgi için mücadele etmesine rağmen evindeki sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.

Hamilton, Q3'teki sondan bir önceki turunda bataryasını şarj etmek için geri çekildiğini ve bu sırada yağmur şiddetlendiği için kaybettiğini söyledi.

Hamilton, "Yağmurda ilk çizgi için mücadele ediyorduk ve son tura kadar ikinci sıradaydık ama geri çekilmem ve son turu beklemem söylendi. Sonra yağmur yağdı. Bu yüzden biraz talihsizdik."

"Son tur için daha güçlü bir moda geçmek ve bataryayı şarj etmek istedim ama son turda yağmur yağdı."

"Gerçekten umutluydum çünkü burada muhteşem bir kalabalık var ve aniden mücadelenin içinde olduğum için harika hissediyordum. Sanırım 0.02 saniye farkla ikinci sıradaydım. Bu yüzden kesinlikle daha hızlı gidebileceğimi düşündüm."

"Sanırım 0.2 saniye geliştirdim ve bir sonraki tur için geri çekildim ancak olmadı. Soğuma turunda çok fazla sıcaklık kaybettik." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hamilton, daha iyi bir grid pozisyonu alabileceğini düşünse de Red Bull ve Ferrari'ye karşı mücadelede olabileceğini umuyor. İngiliz pilot, yine de galibiyet mücadelesinin zor olacağını düşünüyor.

Mercedes pilotu, "Bu, yarını biraz daha zorlaştırıyor ama yine de yarış için iyi bir aracımız var ve çalışmaya devam edeceğiz."

"Start için en kötü pozisyonda değiliz ve önceki yarışlarda bu sonuçtan çok mutlu olurdum."

"Fakat Britanya Grand Prix'sindeyiz ve bu yüzden daha fazlasını umuyorsunuz. Bunu da yapabilecek durumdaydım ama her neyse. İlerlemeye devam edeceğiz ve yarın için özel bir sonuç almayı deneyeceğim."

"Galibiyet mücadelesi verebilir miyiz bilmiyorum, Red Bull'lar kuru zeminde çok hızlı ve hem düzlüklerde hem de yüksek hızlı virajlarda farkı açıyorlar çünkü zıplama yaşamıyorlar. Fakat biz, özellikle virajlarda zıplıyoruz ve onlar buralarda fark açıyor."

"Yarış tempomuz dün daha iyiydi. Yine de önde olduklarını düşünüyorum ama göreceğiz. Son yarışa kıyasla biraz daha yakın olmamızı umuyorum ve eğer öyle olursa belki de bir şekilde ilerleyebiliriz. Bu yüzden yarın agresif olacağım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Maalesef son turumda sarı bayraklar vardı"
Önceki haber

Verstappen: "Maalesef son turumda sarı bayraklar vardı"
Sonraki haber

Horner: "Verstappen, Leclerc'in spini yüzünden son turu bıraktı"

Horner: "Verstappen, Leclerc'in spini yüzünden son turu bıraktı"
Haydn Cobb Daha fazlası
Haydn Cobb
W Series Silverstone: Chadwick, Kimilainen'in önünde pole pozisyonunda
W Series

W Series Silverstone: Chadwick, Kimilainen'in önünde pole pozisyonunda

Alonso: "Son turumda her şey yolunda gitti" Kanada GP
Formula 1

Alonso: "Son turumda her şey yolunda gitti"

Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı" Azerbaycan GP
Formula 1

Perez: "Liderlik için Verstappen'le savaşmamak doğru bir karardı"

Son Haberler

Hamilton: "Ferrari bizim için fazla hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Ferrari bizim için fazla hızlıydı"

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Harika bir geri dönüş oldu"

Britanya'da günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Britanya'da günün pilotu Perez oldu

Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Güvenlik aracı, yarışa dahil olmam için bana bir fırsat verdi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.