Verstappen, Le Mans'a girmekle ilgileniyor

Verstappen, 2015'te gride katıldığından ve bir sonraki yıl serinin en genç kazananı olduğundan beri F1'e odaklanmış olsa da, daha öncesinde, bir gün Le Mans'ta yarışma arzusu olduğundan bahsetmişti.

Babası, Van Merksteijn Motorsport tarafından işletilen bir Porsche RS Spyder ile LMP2 sınıfını kazanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Autosport tarafından, Le Mans'a olası bir giriş hakkında babasıyla daha fazla konuşup konuşmadığı sorulan Verstappen, bunun gelecek için hâlâ radarında olduğunu söyledi.

Verstappen, "Evet, bunun hakkında biraz konuşuyoruz."

"Şimdi Hypercar geliyor ancak tam olarak kurulması için hâlâ birkaç katılımcıya daha ihtiyacı var."

"Bence Le Mans'ta yapmak istediklerimi anlamak için birkaç yıl daha gerekiyor."

"Gelecekte kesinlikle yapmak istediğim bir şey. Tabii bunu babamla birlikte yapabilseydim harika olurdu.” dedi.

Toyota ve Glickenhaus'un girmesiyle bu yıl Le Mans'ta ilk kez sahneye çıkan Hypercar sınıfı, önümüzdeki sezonlarda hızlı bir üretici akınının keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Verstappen Sr won his class at Le Mans in 2008 with a Porsche RS Spyder Photo by: Motorsport Images

Peugeot 2022'de gride katılacak, Ferrari ise 2023 için planlanmış bir programa sahip. Audi, BMW, Porsche, Acura ve Cadillac ise aynı yıl kardeş LMDh sınıfına katılacak.

Red Bull'un daha önce Aston Martin ile olan ilişkisi sayesinde Le Mans ile bağlantısı vardı ancak bu, İngiliz üreticinin, Lawrence Stroll'ün konsorsiyumu tarafından devralınması ve Racing Point takımının yeniden markalaştırılmasının ardından sona erdi.

1994 ve 2003 yılları arasında F1'de yarışan Verstappen Sr, 2009 Le Mans'tan bu yana rekabetçi bir yarışta yer almadı.

Ancak 49 yaşındaki sürücü, bu ay Assen'deki Jack'in Uluslararası Drenthe Rallisi'nde, ralli çıkışını yapacak.

Daha sonra Ocak ayında, Dubai 24 Saat yarışında Max'in menajeri Raymond Vermeulen'in oğlu Thierry Vermeulen ve Porsche GT3 aracındaki diğer iki sürücü ile yarışacak.

Verstappen, 1994 Macaristan Grand Prix'sinde podyuma çıkan yarışçıyı, ilk rallisini "çok ciddiye aldığı" için "iyi yapacağını" söyledi.

Verstappen, "Bugün bile, tekrar testte olduğu için bana bazı videolar ve resimler gönderdi."

"Hızlı, bu yüzden iyi yapacağına eminim. Tabii ki yanında onu yönlendirecek birinin olması onun için biraz yeni ama bence bu onun tarzı, ralli türevleri."

"Elbette sonucu merak ediyorum ama iyi iş çıkaracak." ifadelerini kullandı.