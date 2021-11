Verstappen, Le Mans'a girmekle ilgileniyor

Verstappen, 2015'te gride katıldığından ve bir sonraki yıl serinin en genç kazananı olduğundan beri F1'e odaklanmış olsa da, daha öncesinde, bir gün Le Mans'ta yarışma arzusu olduğundan bahsetmişti.

Babası, Van Merksteijn Motorsport tarafından işletilen bir Porsche RS Spyder ile LMP2 sınıfını kazanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Autosport tarafından, Le Mans'a olası bir giriş hakkında babasıyla daha fazla konuşup konuşmadığı sorulan Verstappen, bunun gelecek için hâlâ radarında olduğunu söyledi.

Verstappen, "Evet, bunun hakkında biraz konuşuyoruz."

"Şimdi Hypercar geliyor ancak tam olarak kurulması için hâlâ birkaç katılımcıya daha ihtiyacı var."

"Bence Le Mans'ta yapmak istediklerimi anlamak için birkaç yıl daha gerekiyor."

"Gelecekte kesinlikle yapmak istediğim bir şey. Tabii bunu babamla birlikte yapabilseydim harika olurdu.” dedi.

Toyota ve Glickenhaus'un girmesiyle bu yıl Le Mans'ta ilk kez sahneye çıkan Hypercar sınıfı, önümüzdeki sezonlarda hızlı bir üretici akınının keyfini çıkarmaya hazırlanıyor.

Photo by: Motorsport Images