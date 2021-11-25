Norris: "Popülerliğin dezavantajları var"

Gridin en genç isimlerinden birisi olan Lando Norris, oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip ve sık sık taraftarlarıyla etkileşime gireceği etkinlikler yapıyor.

Özellikle genç kesimin ilgisini çeken Norris, artan ilginin bazen can sıkıcı bir hal aldığını söylüyor.

Norris, ESPN ile yaptığı röportajda şöyle dedi: “Şöhretin de bir dezavantajı var. Arkadaşlarım, kendi hataları olmaksızın, ilgi odağı oluyorlar, çünkü onlar yanımda görülüyorlar ya da sosyal ağlarda onları takip ediyor oluyorum. Çok fazla can sıkan veya kötüleyen insan var ve bu tür insanlar popülerliğin en kötü yanı. Bu insanlar mahremiyetinize ve zaman geçirdiğiniz kişilere saygı duymuyor."

"Artık birçok kişi, onlarla hiç görüşmeseniz bile, sosyal medyadan insanlar hakkında bilgi bulmaya çalışıyor. Başkaları hakkında bir şeyler öğrenmek için çok fazla zaman harcıyorlar. Bazı insanlar gerçekten çok ürkütücü. Bir şeyleri, insanları ya da her neyse onu araştırmak için harcadıkları zaman korkutucu. Sadece gülüyorum ve çok komik buluyorum, ama çok garip. Garip bir durum."

"Kendi kusurları olmaksızın -belki de bir arkadaşım ya da tanıdığım olduğu için-

hakarete uğruyorlar, şahsen bu bir saygısızlıktır diye düşünüyorum. İçinde bulunduğum durumla ilgili sevmediğim tek şey bu."

"Aslında, bir istekle yaklaşılması umurumda değil. Arkadaşlarla yemek yerken tabii ki pek iyi olmuyor, yemeğin tam ortasındayken yanınıza gelip 'Seninle bir fotoğraf çekebilir miyim?' diyorlar ve reddedemiyorum. Eğer diğer türlü yaparsam bana öyle geliyor ki, o zaman benden nefret edecekler ve beni desteklemeyi bırakacaklar. Hayır demekten nefret ediyorum ama bazen sorun oluyor, belki de daha sık hayır demeye başlamalıyım. Fakat bunu yapmakta zorlanıyorum."

"Evden çıkmamaktan başka, artan ilgiyi önlemek için yapılabilecek pek bir şey yok. Ancak bu, yalnızca yarışçıların değil, aynı zamanda herhangi bir spor dalındaki diğer ünlü kişilerin de uğraştığı bir şey."

"Sonuçta ben Lewis Hamilton değilim. Yedi kez dünya şampiyonu değilim. O Formula 1 dışında çok popüler ve ben onun ihtişamından çok uzaktayım. Ancak, elbette, geçen gün çıkan grafiklerin de gösterdiği üzere, ki en popüler ikinci sürücüydüm, taraftarların bende hoşlandığı, beni diğer sürücülerden ayıran birçok şey var."

"Şu anda bir sorunum yok. Sadece bazen bunlar biraz fazla geliyor ama yine de içerisinde olması güzel bir durum."