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Formula 1 Haberler

Ferrari akademi sürücüsü Shwartzman, Abu Dabi çaylak testine Haas'la katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Haas Formula 1 takımı, Ferrari akademi sürücüsü ve FIA Formula 2 şampiyonasını üçüncü sırada götüren Robert Shwartzman'ın, Abu Dhabi Genç Sürücü Testi'ne kendileriyle katılacağını açıkladı.

Ferrari akademi sürücüsü Shwartzman, Abu Dabi çaylak testine Haas'la katılacak

22 yaşındaki Rus sürücü, geçtiğimiz sezon mevcut Haas sürücüsü Mick Schumacher'ın Formula 2'de Prema Racing'de takım arkadaşlığını yapmıştı ve sezonu 4 galibiyetle birlikte dördüncü sırada tamamlamıştı.

2019 FIA F3 şampiyonu Shwartzman, sezon finalinin yapılacağı Abu Dabi Grand Prix'sinden bir sonraki hafta gerçekleştirilecek olan çaylak testine Haas VF-21'le katılacak.

Shwartzman konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Öncelikle, Haas F1 takımına, Scuderia Ferrari'ye ve Ferrari Sürücü Akademisi'ne bu harika fırsat için teşekkür ederim.''

''Bu benim Haas'la yaptığım ilk test olacak ve yeni bir takım, yeni bir çevre tanıyıp, onlar hakkında öğrenebildiğim kadar şey öğrenmeyi dört gözle bekliyorum.''

''Başka bir F1 takımı için sürüş yapabilme şansı harika ve herkesle birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.''

Geçtiğimiz sezon Ferrari Sürücü Akademisi programının bir parçası olarak Fiorano'da Ferrari F1 aracını test etme fırsatı bulan Rus sürücü, Formula 1 araçlarına çok yabancı değil.

Shwartzman aynı zamanda, geçtiğimiz sene yapılan Abu Dabi çaylak testinde 2020 Ferrari aracının da koltuğuna oturmuştu.

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Haas takım patronu Gunther Steiner ise konu hakkında şunları ekledi: ''Aralık ayında Robert'la Yas Marina'da test yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''

''Görüldüğü üzere o Ferrari tarafından iyi görülen bir sürücü ve 2017'nin sonundan beri sürücü programlarının bir parçası.''

''Onun yetenekleri, geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performansların bir kanıtı ve mevcut iki sürücümüz olan Schumacher ve Nikita Mazepin'e karşı yarıştığı, geçtiğimiz seneki Formula 2 sezonunda en öne çıkan çaylak o olmuştu.''

''Robert'a, Formula 1 aracıyla sürüş sağlayabilmekten mutluyuz ve Abu Dabi'de onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.''

Tek günlük çaylak testi, takımların kendi sürücülerinin katılacağı iki günlük 18 inç lastiklerin deneneceği Pirelli lastik testiyle eş zamanlı yürütülecek.

Aston Martin de, Abu Dabi'deki testlere simülatör sürücüleri Nick Yelloly'yle birlikte katılacağını açıklarken, Alfa Romeo da Mercedes'ten takıma katılacak olan Valtteri Bottas'ın teste katılabilmesini umuyor.

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