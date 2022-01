Verstappen, Le Mans 24 Saat'e katılmayı hedefliyor

Max Verstappen, geçen hafta Sanal Le Mans 24 Saat'e katılmıştı ve başlangıçta çok güçlü bir performans sergilese de, sonrasında yaptığı kaza her şeyin çöpe gitmesine neden olmuştu

Verstappen, geçen yıl da Sanal Le Mans 24 Saat'e katılmıştı ve şimdi gerçek Le Mans'a katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Pek çok Formula 1 pilotu, spordan ayrıldıktan sonra bu tarz dayanıklılık yarışlarında yer almaya sıcak bakıyorlar.

Hatta griddeki isimlerden Fernando Alonso, bu sanal yarışı kazanmayı başardı.

Verstappen de gelecekte bir gün, Le Mans'a katılmak istediğini söyledi.

RTLNieuws'e konuşan Hollandalı pilot, "Le Mans 24 Saat'e katılmayı çok isterim."

"Ne zaman olacağını henüz bilmiyorum. Bu yarışı daha önce defalarca seyrettim ve babam orada yarışırken bile oradaydım. Bence çok güzel bir yarış. Katılabilmenin harika olacağını düşünüyorum."

"Farklı sınıflardan birçok aracın aynı anda yarıştığı gerçeğini özellikle seviyorum. Trafikle uğraşmanız gerekiyor ve bu, zorlayıcı. Özellikle gece olduğunda durum daha da zorlaşıyor."

"Fakat bu, çok eğlenceli bir şey ve zaten kendim sanal olarak deneyimledim. Çok eğlenceliydi, özellikle gece araç kullanmaya bayıldım."

"Henüz konuşmadık ama bir gün Le Mans'a katılmak istiyorum ve eğer bunu yapacaksam, babamla yapacağım."

"Bunu kendisiyle de konuşuyorum, bu yüzden biraz antrenman yapması gerekecek!" dedi.

Son dönemde Kevin Magnussen de bu etkinliğe babasıyla katılmıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, with his father Jos Verstappen after the race

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images