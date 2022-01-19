McLaren: "FIA Abu Dhabi soruşturmasıyla ilgili net cevaplar vermeli"

FIA, geçtiğimiz yılın sezon finalinde, güvenlik aracının ardından yarışın yeniden başlatılma prosedürlerine yönelik ayrıntılı bir soruşturma başlattı.

Ancak FIA'nın, yapılan hataları halının altına süpürmeye çalışacağına dair endişeler var. Brown, sporun saygınlığı için taraftarlara, olanlara ve neden bu kararlar alındığına dair düzgün bir açıklama yapılması gerektiğine inanıyor.

Brown, 2022 sezonu Bahreyn'de başladığında, F1'in Abu Dhabi tartışmalarının geride kalacağına ancak FIA'nın, yaşananları olması gerektiği gibi ciddiye alma yükümlülüğü olduğuna inanıyor.

Brown, Abu Dhabi'deki olayların F1'in imajına verdiği potansiyel zarar hakkında Autosport'a, "Bence spordaki bütün tartışmaların yarası, bir sonraki sezon başladığı an iyileşmeye başlayacak."

"Ancak FIA'nın, 'Olanlar buydu, bu yüzden oldu ve bu nedenle olduğunu düşünüyoruz. Yanlışlar bunlardı ve doğrular da buydu.' şeklinde bir rapor sunmaları gerektiğini ve bunun bir daha yaşanmaması için neler yapacaklarını göstermeleri gerektiğini düşünüyorum." dedi.

FIA, Abu Dhabi tartışmasının boyutunu, taraftarların ve medyanın durumu 'yanlış anlamasına' bağladı. Ancak sporun takipçilerinin büyük bir kısmının, güvenlik aracı kurallarının F1 yarış direktörü Michael Masi tarafından uygulanma şeklinden memnun olmadıkları açık.

Bir kısmı Masi'nin kararları şampiyonayı heyecanlandırmak için aldığı gibi komplo teorileri üretecek kadar ileri gitse de Brown, kötü niyetle bir şey yapılmadığına emin.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Brown, "Bunun kasıtlı bir karar olduğunu sanmıyorum."

"Bu yüzden sporun bozulduğunu düşünenlere katılmıyorum."

"Farklı bir karar alınabilir miydi? Evet büyük olasılıkla. Ancak FIA'nın ne açıklama yapacağını görmek istiyorum."

"Bence hepimiz sporda, hakemlerin insanların katılmadığı kararlar aldığını gördük. Bazen haklılar bazen de hatalılar. Bu oldukça heyecanlı oluyor. Ancak daha sonra yeni sezon başlıyor ve hiçbir zaman unutmasanız da geçmişte kalıyor." dedi.

Brown ayrıca FIA'nın, F1'in işleyişiyle de ilgilenmesi gerektiğine inanıyor çünkü sadece güvenlik aracı kurallarında değil, birçok konuda değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyor.

Brown, "İleriye yönelik nasıl daha iyi karar alınabileceğiyle ilgili bir sonuca varacaklarını varsayıyorum."

"En çok endişe ettiğim şey de bu. Çünkü Abu Dhabi'nin sonucu bizi etkilemedi. Ben daha çok ileriye yönelik meselelerden endişe ediyorum."

"Sürücü cezalarına bakın. Lando Norris lisansını kaybetmekten bir kaza gerideydi. Bu da çılgınca çünkü Lando'nun tehlikeli sürdüğü hiçbir zamanı düşünemiyorum."

"Bitime yedi yarış kala FIA ve F1'e gittik ve Lando'nun, Perez'i pist dışına itmesine fakat temas yaşanmamasına rağmen lisansını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu söyledik. Bana göre, lisans puanları yarış kazaları değil, tehlikeli sürüş hakkında olmalı. Bu yüzden, tüm bunların temizlenmesiyle daha çok ilgileniyorum çünkü yarışırken Lando için endişelendik."

"Anladığım kadarıyla herkes Abu Dhabi'ye odaklanmış durumda. Ben son iki yıla bakıyorum ve bunları temizlememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.