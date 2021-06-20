Verstappen, lastik açıklamalarından hâlâ tatmin değil

Bakü caddelerindeki yarışın 31. turunun en başında Aston Martin'den Lance Stroll'ün lastiği patladı ve sürücü bu nedenle kaza yaptı.

Kırmızı bayraktan sonra devam edilen yarışta, Grand Prix'yi lider götüren Red Bull sürücüsü Max Verstappen de yarışın bitimine sadece 4 tur kala aynı şeyi yaşadı ve yüksek hızda giderken lastiği patladığı için bariyerlere çarparak bir kaza geçirdi.

Ne Aston Martin, ne de Red Bull'un lastiklerle ilgili herhangi bir uyarı almamasından sonra, pistteki parçaların lastiklerin patlamasına neden olabileceğini savunan Pirelli, oldukça fazla eleştiri aldı.

İki sürücü de kazalarından yara almasan ayrılsa da, bu yaşanan durum Pirelli'nin lastiklerinin ne kadar güvenli olduğunu sorgulanmasına yol açtı.

Bakü'de yaşananlardan sonra inceleme çalışmalarına başlayan Pirelli, yarış boyunca yaşanan sürüş koşullarının, lastik patlamalarına katkıda bulunduğunu açıklamıştı. Ancak sonrasında Red Bull ve Aston Martin'in beklenenden daha düşük lastik basınçlarıyla yarıştığı açıklandı.

Ancak, hiçbir takımın herhangi bir kuralı çiğnemediği ve iki takımın da kurallarda belirtilen en düşük lastik basıncını ve en yüksek lastik battaniyesi sıcaklığını kullandığı açıkça belliydi.

Paul Ricard da medyaya konuşan Pirelli motor sporları başkanı Mario Isola, ''sürüş koşulları beklenenden farklıydı ve bu yüzden patlamalar yaşandı dedi. Lastiklerin psi seviyesinin beklenene göre hesaplanması ancak yarışta bu beklentilerin farklı olmasıyla problemler oluştu.

Cuma günü Pirelli, FIA, F1 ve tüm sürücüler arasında bir toplantı yapıldı ve burada Bakü'de yaşanan olaylar ve genel olarak lastik güvenliği konuşuldu. BBC'nin hazırladığı bir rapora göre, Lewis Hamilton ve Verstappen, bu toplantıda fikir ayrıcalığına düşmüş.

İkiliye, lastik güvenliği konusuyla nasıl baş edilmesi gerektiğini düşündükleri soruldu.

Verstappen, ''Her şeyin daha iyi gözetlenmesinden dolayı mutluyum. Ancak hâlâ Bakü'de yaşanan olayların açıklamasından mutlu değilim. Çünkü bu olayların açık şekilde belirtildiğini düşünmüyorum.''

''En azından taraftarlar için yeterince açık değil.''

''Neler yaşandığını biliyorum. Takım da neler yaşandığını biliyor ve yapılan açıklamalar ise çok kafa karıştırıcı.''

''Ancak yapılacak bir şey yok. Hayat devam ediyor, biz de devam ediyoruz. Umarım artık araçta güvende olabiliriz ve hiçbir şey yaşanmaz.''

Sıralama turlarından sonraki konferansta Verstappen'den önce bu soruya cevap veren Hamilton ise şu ifadeleri kullandı: ''Toplantıda söylenenlerle ilgili herhangi bir problem görmüyorum.''

''Daha önce de söylediğim gibi, geçen gün olayların daha belirgin açıklamalar yapılması gerektiği söylendiğinde şaşırmıştım çünkü bunların yeterince açık olduğunu düşünmüştük. Ancak demek ki değilmiş!''

''FIA'nın, insanların atması gereken adımları netleştirdiği için mutluyum ve denetimin daha iyi yapıldığından emin olmak için yeni yönergeler oluşturduklarını duydum, bizim de tek isteyebileceğimiz bu.''