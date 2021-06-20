Hamilton, Red Bull’un neden lastik basıncı yüzünden ceza almadığını sorgulamış

Fransa Grand Prix’si haftasında perşembe akşamı Pirelli ile pilotların Bakü’de yaşanan lastik patlamaları hakkında konuşması adına bir toplantının düzenlenmesi bekleniyordu ancak birçok haber ajansı tarafından pilotların bunu boykot ettiği öğrenildi ve toplantı gerçekleşmedi.

Ancak, bunun Pirelli'nin inceleme sonuçları karşı bir protesto mu olduğu yoksa bu toplantının normal perşembe günü programına uymadığı için mi yapıldığı konusunda soru işaretleri var. Bunun sonucunda ise Isola, her cuma gerçekleşen sürücü toplantısına katıldı ve bu görüşme 90 dakikadan uzun sürdü ki bu normalden oldukça fazla bir süre.

Bunun ardından, Alman dergisi Auto Motor und Sport tarafından Isola’nın Max Verstappen ve Lance Stroll’un kazalarının neden gerçekleştiğini anlattığı toplantı hakkında bazı detaylar açıkladı.

Sebastian Vettel, toplantıda Pirelli’nin lastiklerinin kalitesi hakkında endişelerini dile getirirken birçok pilot da sorular sordu.

Vettel, perşembe günkü basın toplantısında Bakü’deki kazalar ardından Pirelli lastiklerine “%100 güvenmek” konusunda emin olmadığını söylemişti.

Ancak Isola, Pirelli’nin takımların taleplerine göre pit stop stratejilerini canlandırmak ve sürücülere yeni meydan okumalar sunmak için her sene yeni değişikliklere gitmesi gerektiğini söyleyerek markayı savundu.

Ayrıca bir diğer dikkat çeken nokta ise Hamilton’ın, neden Red Bull’un minimum basınç seviyesinin altında olması yüzünden ceza almadıkları hakkında sorular sordu. Ancak bunun basit bir cevabı vardı: kural ihlaline dair bir kanıt yoktu.

Bu sorunun ardından Max Verstappen, tartışmaya dahil oldu ve hem Red Bull’un hem de Aston Martin’in Pirelli’nin protokollerine her zaman uyduklarını vurguladı.

Lastik tartışmasının dışında ise, FIA Yarış Direktörü Michael Masi, özellikle Verstappen'in kazasına değindi. Burada, çift sarı bayraklar çıkmasına rağmen araçların hızlarını düşürmediklerinden bahsetti.

Ancak Masi, güvenlik aracının çok geç piste çıktığını kabul etti ve gelecekte güvenlik aracı sürücüsü Bernd Maylander'ın daha erken harekete geçmesi için talimat verileceğini söyledi.