Hamilton: "Yağmur devam edecek gibi durmuyor"

Paul Ricard'da beklenen yağmur, pazar sabahı geldi ve Formula 3 yarışı yağmur altında gerçekleştirildi. Ancak Formula 1 yarışı boyunca herhangi bir yağmur beklentisi bulunmuyor.

Bugünkü yarışa üçüncü sıradan başlayacak olan Lewis Hamilton, yarıştan hemen önce açıklamalarda bulundu.

Hamilton, “Taraftarların, bu hafta sonu tribünlere dönmesi harika! Hemen, tamamen farklı bir enerji olduğunu hissediyorsunuz. Seyircileri gerçekten özledik, onlarsız her hafta sonu, adeta bir sezon öncesi testi gibiydi."

"Yarıştan önce her zaman pozitif bir ruh halindeyim ancak taraftarların enerjisiyle beraber daha da iyi bir ruh halim var! Umarım onlara harika bir gösteri sunarız."

"Bu sabah yağmur yağmaya başlayınca çok sevindim ama şimdi pist kuruyor. Buna rağmen her koşulda elimizden gelenin en iyisini vermeye hazırız. Red Bull Racing'i yenmek kolay olmayacak, çünkü çok hızlılar ve sıralama turlarında bize kıyasla sadece düzlüklerde 0.3 saniye fark açıyorlardı. Cidden zorlamamız gerekiyor."

"Yağmurla beraber yükselmek için her zaman daha fazla fırsat vardır ancak şimdi asfalt kuruyor ve tekrar yağmur yağması pek mümkün görünmüyor. Eğer yarış esnasında yağarsa, bu da bir bir faktör haline gelecek."

"Yağmurdan sonra asfalt daha temiz hale geldi, sıcaklığı Cumartesi gününe göre belirgin şekilde daha düşük. Bakalım bu şartlarda Red Bull Racing'i yakalamak mümkün olacak mı?"

"Max'le, birbirimize karşı rekabet etmek için bir başka fırsatımız var. İlk viraja kadarki hızlanma ilginç olacak. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım!" dedi.

Valtteri Bottas ise şunları ekledi: "Bakü'de son yarıştaki hız eksikliği bir istisnaydı. O hafta sonu birçok nedenden dolayı çok kötü geçti. Bundan önce Monako'da hızım cesaret vericiydi ancak orada da her şeyi pit stop mahvetti. Bence bugün birçok fırsatımız olacak ve eğlenceli olacağını düşünüyorum. İkinci sıradan başladığınızda, her türlü sonucu almak mümkündür. Uzun sürüşlerde aracımız Red Bull kadar hızlı görünüyor ve bu yüzden zafer için savaşmayı hedefliyorum."