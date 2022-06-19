Verstappen: "Kuru zemin lastiğine geçme kumarını hiç düşünmedim"

Haberi dinle

Verstappen, Gilles Villeneuve pistindeki sıralama turlarının üçünde de açık farklarla en hızlı isimdi ve bu formunu son ana kadar koruyarak pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

İlk seansın başında pist tamamen ıslaktı ve sürücüler görüş olmadığından şikayet ettiler. Fakat dakikalar ilerledikçe pist kurumaya ve Q3'e gelindiğinde de pistte kuru bir hat oluşmaya başladı.

Mercedes pilotu George Russell bunun bir fırsat olabileceğini düşündüğü için kuru zemin lastiğine geçti ve piste çıktı ancak daha henüz ikinci virajda spin atarak bariyerlere çarptı.

Verstappen, bunu yapmayı hiç düşünmediğini çünkü pistin bazı bölümlerinde su birikintisi olduğunu ve bunun da durumu zorlaştırdığını söyledi.

Verstappen, bu konuda şöyle dedi: "Pist bugün bazı yerlerde çok ıslaktı. Örneğin, 1. viraj, 2. viraj, 4. virajdan 5/6 viraja kadarki bölüm öyleydi, yani benim için kuru zemine geçiş aralığı hiç gelmedi."

"Tabii ki kuru zemin lastiğine geçiş süresinden 2.5 saniye gerideydik ancak sıralamalarda bu kumarı oynayamazsınız. Yani benim için o aralık hiç gelmedi."

"Ancak pistin bazı bölümleri oldukça kuruydu ve geçiş lastiklerini tek turda iyi şekilde yönetmek için yeterli oldu."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, receives his Pirelli Pole Position Award from Jacques Villeneuve Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hâlâ ıslak olan bölümlerle kuru olan bölümler göz önüne alındığında, bu süreci nasıl yönettiği sorusunu yanıtlayan Verstappen şöyle dedi: "Bu, esas olarak Q3'te olan bir şeydi çünkü bazı yerlerde pist kuruydu ve ilk turda lastiklerin en iyi durumdaydı."

"Fakat pist kurumaya devam ediyordu ve bu yüzden ikinci turda gelişmeye devam ediyorduk."

"Yol tutuş mükemmel değildi. Bu yüzden de turun başında ön lastikleri bitirmemeliydik çünkü turun sonunda lastiklerdeki o küçük yanakların hâlâ lastik üzerinde olduğundan, dolayısıyla da aracın döndüğünden emin olmalıydık."

Verstappen, bu tür şartlarda en önemli şeyin lastiklerin çalışmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

"Islak zeminde ilk kez sürüş yaptığınızda, tutuşun nasıl ve nerede olduğunu anlamak için birkaç farklı şey denersiniz. Fakat lastikleri çalışır duruma getirmek çok önemliydi hatta izlediğiniz çizgiden bile önemliydi."

"Pist kurumaya başladığı zaman lastikler nihayet çalışmaya başladı ve sürüş epey keyifliydi."