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Alonso: "Son turumda her şey yolunda gitti"

Fernando Alonso, yağmur altında geçen sıralama turlarında elde ettiği ikincilikten memnun olduğunu ve son turda her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

Haydn Cobb
Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Yardımcı Editör:
Alex Kalinauckas
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alonso: "Son turumda her şey yolunda gitti"
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Çifte F1 dünya şampiyonu Alonso, yağmur altında geçen üçüncü antrenman seansında zirvede yer alırken, sıralama turlarının tamamında Max Verstappen'in en yakın takipçisiydi ve Q3'teki son turuyla da ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu.

Bu, Alonso'nun Ferrari ile pole pozisyonunu kazandığı 2012 Almanya GP'den bu yana ilk kez yarışa ilk çizgiden başlayacağı anlamına geliyor.

Alonso, sıralama turlarındaki şartlar nedeniyle en doğru kararları vermenin zor olduğunu ve nerede olduklarını tam olarak anlayamadıklarını söyledi. İspanyol sürücü bundan ötürü de mümkün olan en iyi turlara çıkarmaya odaklandığını ekledi.

Alonso, "Sıralama turları gerçekten çok zordu çünkü derecelerin nasıl olduğu ve hangi pozisyonda olduğumuz konusunda hiçbir bilgimiz yoktu."

"Bunun temel sebebi de her turda bir veya iki saniye gelişmemizdir. Bence durum sürekli olarak değişti ve son turda benim için  her şey yolunda gitti."

"Her turu tamamladığımızda bir saniye gelişiyorduk, bu nedenle durum beklenmedikti. Bir sonraki virajda elde edeceğiniz yol tutuşu tahmin etmeniz ve bunun için hazırlanmanız gerekiyordu. İyi bir tur atmak istedim ve her şey yolunda gitti." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, waves to fans after Qualifying on the front row

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, waves to fans after Qualifying on the front row

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alonso güçlü bir ayar bulmanın yanı sıra değişen şartlara çabucak uyum sağlamanın güçlü sıralama performansının anahtarı olduğunu hissetti.

Alonso, "Bugün bazı şeylerin birleşimiyle bu sonucu aldık çünkü normal bir sıralama turları ve normal bir gün değildi."

"1. antrenmanda pist çok kirliydi ve temizlememiz gerekiyordu, 2. antrenmanda daha iyi ve daha normal hale gelmek üzereydi, 3. antrenman ıslaktı ve sıralamalar yarı kuruydu, bu yüzden şartlar hiçbir zaman arka arkaya iki seansta aynı değildi."

"Karşılaştığınız koşullara çok hızlı adapte olmanız gerekiyordu, ayrıca görünüşe bakılırsa araçta doğru güvene de sahiptik, iyi bir ayar bulduk, bu yüzden bence %50 takıma ve %50 sürücüye bağlıydı."

"Bugün her şey yolunda gitti ama bunun bir anlamı yok çünkü yarış yarın yapılacak ve eğer bir hata yaparsanız o zaman sıfır puan alırsınız. Sonuçta puanlar Cumartesi günü verilmiyor." dedi.

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