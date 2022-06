Alonso: "Son turumda her şey yolunda gitti"

Çifte F1 dünya şampiyonu Alonso, yağmur altında geçen üçüncü antrenman seansında zirvede yer alırken, sıralama turlarının tamamında Max Verstappen'in en yakın takipçisiydi ve Q3'teki son turuyla da ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu.

Bu, Alonso'nun Ferrari ile pole pozisyonunu kazandığı 2012 Almanya GP'den bu yana ilk kez yarışa ilk çizgiden başlayacağı anlamına geliyor.

Alonso, sıralama turlarındaki şartlar nedeniyle en doğru kararları vermenin zor olduğunu ve nerede olduklarını tam olarak anlayamadıklarını söyledi. İspanyol sürücü bundan ötürü de mümkün olan en iyi turlara çıkarmaya odaklandığını ekledi.

Alonso, "Sıralama turları gerçekten çok zordu çünkü derecelerin nasıl olduğu ve hangi pozisyonda olduğumuz konusunda hiçbir bilgimiz yoktu."

"Bunun temel sebebi de her turda bir veya iki saniye gelişmemizdir. Bence durum sürekli olarak değişti ve son turda benim için her şey yolunda gitti."

"Her turu tamamladığımızda bir saniye gelişiyorduk, bu nedenle durum beklenmedikti. Bir sonraki virajda elde edeceğiniz yol tutuşu tahmin etmeniz ve bunun için hazırlanmanız gerekiyordu. İyi bir tur atmak istedim ve her şey yolunda gitti." dedi.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, waves to fans after Qualifying on the front row

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images