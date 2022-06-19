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Formula 1 / Kanada GP Haberler

Schumacher: "Altıncılıktan daha fazlasını umuyordum"

Haas pilotu Mick Schumacher, sıralama turlarında yakaladığı tempo göz önüne alındığında daha fazlasını beklediğini kabul ediyor.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Schumacher: "Altıncılıktan daha fazlasını umuyordum"
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2022 sezonu Mick Schumacher için hiç de kolay bir yıl değildi ve düzenli olarak takım arkadaşı Kevin Magnussen'in gerisinde kaldı.

Ayrıca Cidde ve Monako'da iki büyük kaza yapan Alman pilot, şimdiye kadar puan dahi alamadı ve ve haftalardır eleştiri oklarının hedefi oldu.

Fakat Kanada GP'deki zorlu şartlarda harika performans sergiledi ve son turunda hata yapmasına rağmen 1:23.356'lık turuyla altıncı oldu ve kariyerinin en iyi grid pozisyonunu yakaladı.

Seansın ardından konuşan Schumacher, "Elbette daha fazlasını umuyordum."

"Sanırım daha iyisini yapabilirdim, araçtan daha fazlasını da çıkarabilirdim. Fakat son lastik setimden en iyi şekilde yararlanamadım. O turda biraz trafik vardı ve aracı birkaç kez kaybetmek üzereydim."

"Ancak genel olarak sıralama turlarındaki hızımızdan çok memnunum."

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İyi bir sonuç almak güzel. Bunu, üzerine daha fazlasını ekleyebileceğim bir temel olarak görüyorum. Böylelikle herkese buraya ait olduğumu gösterebilirim.” dedi.

Schumacher Pazar günü kolay bir yarış beklemiyor.

"Arkamızda bizden daha hızlı olan birkaç araç var. Bu açıdan elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek fakat en azından sıralama turlarından memnun olabiliriz."

"Bu pistte hâlâ pek çok şey olabilir. Önümüzde uzun bir yarış ve pek çok fırsat var." 

"Yani neler olacağını göreceğiz. Altıncı sırayı korumanı zor olacağına şüphe yok fakat en azından deneyeceğim."

Schumacher, aracın pistte çok iyi çalıştığını da ekledi.

"Aracımız özellikle kuruyan pistte çok iyi bir yol tutuşa sahipti. Tüm tur boyunca araçta yeterli seviyede yol tutuş olduğunu hissettim ve aracı istediğim şekilde zorladım."

"Maalesef son denemede Carlos Sainz'ın ardında yavaşlamam gerekti. Bu da lastiklerin soğumasına neden oldu ve ilk virajı düzgün şekilde dönemedim. Son turum harika olmaktan çok uzaktı."

"Her halükarda bu sonuçtan çok memnunum. Daha fazlasını yapmak istiyorum."

"Islak zeminde yarışmayı hep sevdim çünkü bu tür şartlarda sınırları bulmanız gerekiyor ve sonuç büyük ölçüde pilota bağlı."

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