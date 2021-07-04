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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Verstappen: ''Kendimi biraz şaşırttım!''

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Avusturya Grand Prix'sinin lideri Max Verstappen, yarış esnasında kendini bile şaşırttığını ve böyle bir yarış beklemediğini söyledi.

Verstappen: ''Kendimi biraz şaşırttım!''

Red Bull pilotu Verstappen, Red Bull Ring'deki ikinci yarışı da kazandı ve şampiyona için önemli puanlar topladı.

Hollandalı pilotun şampiyonadaki en büyük rakibi Lewis Hamilton'ın Avusturya Grand Prix'sini dördüncü sırada tamamlamasının ardından, ikilinin arasındaki fark 32 puana çıkmış oldu.

Yarıştan sonra konuşan Verstappen, bunun inanılmaz bir yarış olduğunu ve kendini bile etkilediğini söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse inanılmaz bir yarıştı. Araç çok iyiydi, araca taktığımız her lastik setiyle sürüş yapmak çok keyifliydi. Oldukça inanılmazdı. Bugünkü performansımla kendimi biraz şaşırttım!''

''Böyle olmasını beklemiyordum. Böyle bir performans gösterebilmemiz için herkes inanılmaz işler çıkardı. Bir hafta sonuna girerken herkes sizi favori olarak görebilir ancak bugünkü başarıyı her zaman elde etmek çok kolay olmuyor.''

''Tüm takım ve Honda harika eforlar sarf etti. Buradaki iki hafta inanılmaz geçti.''

İlk turda Esteban Ocon'un yarış dışı kalmasıyla, güvenlik aracı çıktı ve yarış tekrar başlatıldı.

Avusturya Grand Prix'si tekrar başlatılırken Lando Norris ve Verstappen yakındı ve Red Bull pilotu konu hakkında şu yorumlarda bulundu: ''Startta, biraz fark açabilmek için dikkatli davranmalıydım. Kendi yarışıma odaklandım, her zaman ilk önce bunu yapmalısınız. Ancak harika bir yarış oldu.''

Bu hafta sonu, Verstappen taraftarları tüm tribünleri doldurmuştu ve Red Bull Ring'in her köşesi turuncu görünüyordu.

Hollandalı pilot bunun harika bir motivasyon olduğunu söyledi.

''Tüm taraftarları burada görmek harikaydı. Öncelikle, tüm bu turuncu renk inanılmaz, aynı zamanda harika bir motivasyon oldu. Özellikle son turda, tüm pistin çevresinde turuncu renk vardı.''

Dutch fans turn the circuit orange in support of Max Verstappen, Red Bull Racing

Dutch fans turn the circuit orange in support of Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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