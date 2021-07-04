Avusturya GP: Verstappen ve Red Bull yine kazandı, Norris podyuma çıktı!

Günlerdir pazar günü yağmur yağacağı yönünde tahminler yapılıyor ancak beklenen yağmur ne yarışın başlangıcında ne de yarışın içerisinde gelmedi. Bu yüzden yarışın tamamı kuru zeminde gerçekleşti.

Yarışın startıyla beraber Max Verstappen ilk sıradaki yerini korurken, Lando Norris ve Sergio Perez de yerlerini korudular. Hatta ilk yedi sırada hiçbir değişiklik olmadı.

İlk turda yaşanan temasın ardından Alpine pilotu Esteban Ocon'un sağ ön süspansiyonu kırıldı ve yarışa veda etti. Bunun üzerine piste güvenlik aracı çıkardı.

Güvenlik aracı sonrası yarış tekrar başladığında Perez, dördüncü virajda Norris'i geride bırakmaya çalıştı. Fakat ikili yan yana geldi ve Perez sol taraftaki çakıl havuzuna girdi. Perez bu olayın ardından 10. sıraya kadar düştü.

Bu olayın ardından ön bölümde sıralama Verstappen, Norris, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas şeklinde oldu.

Verstappen, ön tarafta Norris'ten daha iyi bir tempoya sahipti ve ilk bölümde farkı yavaş yavaş açmaya başladı. Hamilton ise uzun süre kovalamasına rağmen Norris'i bir türlü geçemedi.

Yarışın 20. turunda Norris'e, Perez'i pist dışına ittiği gerekçesiyle 5 saniye zaman cezası verildi. Aynı turda da Hamilton, McLaren sürücüsünü geçerek ikinciliğe çıktı. Fakat ikinciliği aldığında, Verstappen'le arasındaki fark 9 saniyenin üzerine çıkmıştı.

Yarışın 31. turunda McLaren, Norris'i pite alırken, Mercedes de Bottas'ı pite aldı. Norris, beş saniye cezası ile beraber yarışa Norris'in önünde döndü.

Bir tur sonra Mercedes, Hamilton'ı pite alırken, ertesi tur Red Bull risk almadı ve Verstappen'i pite çağırdı. Pit stoplar sorunsuz geçerken, ön bölümde sıralama Verstappen, Hamilton, Bottas ve Norris şeklinde oluştu.

Pit stopların ardından Verstappen, Hamilton'la arayı 13 saniyenin üzerine çıkardı.

Verstappen, pitlerden sonra Hamilton'la arayı yavaş yavaş açmaya başladı ve fark bir noktada 20 saniyeyi buldu. Bottas da Hamilton'la arayı kapatmaya başladı ve son 20 tura girilirken farkı 1 saniyenin altına indirdi.

Hamilton, aracın tabanında hasar olduğu için tempo kaybetmeye başladı ve takım arkadaşı Bottas'a yer verirken, kısa bir süre sonra Norris'e de geçildi.

Bunun üzerine Mercedes, son 17 tura girerken İngiliz pilotu pite aldı ve yeni set sert lastiklere geçti.

Bottas'ın daha iyi temposuna rağmen Verstappen, ön tarafta farkı açmaya devam etti ve bir noktada fark 28 saniyenin dahi üzerine çıktı. Fakat Red Bull, son 10 tura girerken hem lastikle ilgili olası sorunları engellemek hem de en hızlı tur puanını garantilemek adına Verstappen'i pite aldı.

Sorunsuz pit stopun ardından Verstappen yarışa lider şekilde geri döndü ve peş peşe hızlı turlar atarak Bottas'la arayı tekrar açmaya başladı.

Yarışın kalan bölümünde hata yapmayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve galibiyete ulaştı.

Hollandalı pilot, yarışın en hızlı turunu atmayı başardı ve fazladan bir puanın da sahibi olarak hafta sonunu maksimum puan olan 26 puanla kapatmış oldu.

Bu, Verstappen'in arka arkaya üçüncü galibiyeti olurken, bu yılki toplam galibiyet sayısını beşe yükseltmiş oldu.

Verstappen bu sonuçla şampiyonada 182 puana yükseldi ve Hamilton'la arasındaki puan farkını 32'ye çıkarmış oldu.

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