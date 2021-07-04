Bottas: “Bugünden maksimumu çıkardık”

Red Bull Ring’deki ikinci yarışa 5. sıradan başlayan Bottas, ilk turlarda Norris ile Perez’in mücadelesinde Red Bull pilotunun pist dışına taşmasıyla 4. sıraya yükseldi.

Ardından ilk pitlerde Norris’in 8 saniye süren pit stopuyla birlikte McLaren pilotunu pit çıkışında geçti ve ilerleyen dakikalarda takım arkadaşı Lewis Hamilton’ı da geride bıraktı.

Böylece Bottas, ikinci sırada finiş görerek bu yılki en iyi sonucunu elde etti. Fin pilot, bu sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Bottas, “Şahsen, geçen haftadan 1 pozisyon ilerideyim ve 5. sıradan start almıştım.”

“Bu yüzden, Red Bull’la olan hız farkımız göz önünde bulundurulduğunda takım olarak iyi puanlar aldık ve ikinci sırada tekrar podyumda olmak güzel.”

“Bence bugünden maksimumu çıkardık.” dedi.

Ardından Bottas, sert lastiklerin yarışın sonuna doğru tükenmeye başladığını ama genel olarak lastik durumunun iyi olduğunu belirtti.

“Aslında [lastikler] çok iyi dayandılar ve sona doğru tükenmeye başladılar ama Lando ile McLaren şaşırtıcı derecede hızlıydı ve bize baskı uyguladılar.”

“Bu yüzden, Silverstone’a iki hafta var, yapmamız gereken çalışmalar var ama şu anda şampanyanın tadını çıkarmaktan mutluyum.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Alessio Morgese