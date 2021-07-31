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Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Macaristan'da cuma gününün ardından hafta sonu için pozitif konuştu ancak mücadelenin yakın geçeceğini belirtti.

Verstappen: "Kendime güveniyorum fakat yakın geçecek"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günkü antrenman seanslarında araçtan pek memnun görünmüyordu.

Hollandalı pilot, ikinci seansta hem orta hem de yumuşak lastikle Mercedes'in temposunu yakalamayı başaramadı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, dengede geliştirmeleri gereken bazı şeyler olduğunu belirtti.

"Bugün araçta kendimi oldukça iyi hissettim. Bazı insanlar bir simülasyonun yarışının gerçekle karşılaştırılamayacağını düşünüyor fakat evde fren pedalımı oldukça sert olacak şekilde ayarladım. Bu yüzden dizimle veya ayak bileğimle nasıl hareket edeceğimi deneme şansım oldu. Burada araca bindiğimde evdekinden çok daha fazla güç kullanmam gerekmedi. Her şey yolundaydı. Boynum da iyi durumda, yani her şey harika."

"Motor tarafında da her şey yolunda gitti. Silverstone'da araçtan çıktığımda durum pek olumlu görünmüyordu ama mucizevi şekilde motor kurtarıldı. Bu, tabii ki çok iyi bir şey."

"Günü genel olarak değerlendirirsek, fena bir gün değildi ama yine de biraz gelişmemiz lazım. İlk seans çok kötü değildi fakat bazı şeyleri geliştirebiliriz. Dengeyle ilgili sorun yaşamadık, sadece dengenin biraz daha farklı olmasına ihtiyacım var. Bu açından ikinci seansta gelişmeyi başaramadık. Bu yüzden bu konu üzerinde hâlâ biraz çalışmamız  gerekiyor."

"Uzun sürüşler yaparken, ilk başta farklı bir kanat ayarı vardı. Sonrasında da hep trafikte kaldım. Denge de süper değildi, bu yüzden hâlâ duruma bakmak gerekiyor."

"Genel olarak yapılması gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum. Kendime güveniyorum fakat yakın geçeceğini düşünüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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