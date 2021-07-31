Raikkonen henüz araçta mutlu değil

Kimi Raikkonen ilk seansta koltuğunu Robert Kubica'ya bıraktı ve ikinci seansta direksiyona geçmesinin ardından 14. oldu.

Fin pilot zor geçen seansın ardından şöyle konuştu: "Her zaman daha fazlasına sahip olmak istersiniz ve bugün kesinlikle ayar tarafında yapılacak işler var. İkinci antrenmanda pek çok tur attım ama yine de ayarlar üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Denge henüz harika değil ve araç şu anda olmasını istediğimiz yerde değil. Fakat onu geliştirmek için koca bir akşama sahibiz."

"Sadece sıralama turları geldiğinde durumu ne ölçüde çözdüğümün netleşecek. Umarım ikinci seansa hak ettiğimiz şekilde ulaşırız."

"Çok çalışacağız neler yapabileceğimizi göreceğiz ve bunun üzerine ekleyeceğiz."

Antonio Giovinazzi ise ilk seansta yaşadığı sorun nedeniyle epey vakit kaybetti ve ikinci seansta da en hızlı turu silinince 19. oldu.

Seansın ardından konuşan İtalyan pilot şöyle dedi: “En kolay gün değil. Mekanik bir problem nedeniyle ilk antrenmanın neredeyse tamamını kaçırdım ancak ikinci seansta piste çıkabildim."

"Ne yazık ki ikinci seanstaki en iyi turum silindi ve bu yüzden zaman tablosunda geride kaldım. Umarım cumartesi günü hızlı olabiliriz."

"Sıralamaların ikinci bölümüne kalmak için verilecek mücadelenin yoğun olacağını düşünüyorum ve bunun için her şeyi yapacağız. Neler olacağını göreceğiz."

Giovinazzi günün kendileri için zor geçtiğini ekledi.

"Evet, genel olarak zor bir gündü. İlk seansı kaçırdık ve ikinci seanstaki en iyi turum silindi. Yani hafta sonu için iyi bir başlangıç olmadı ama umarım her zaman yaptığımız şeyin tam tersini yapabiliriz. Normalde Cuma günü gerçekten güçlü oluruz ve Cumartesi günü o kadar da güçlü görünmeyiz. Umarım bunu tersine çevirebiliriz."

"Fakat çok yakın görünüyor. Williams ve geri kalanı çok yakın. Göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ikinci bölüme kalıp kalamayacağımızı göreceğiz."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images