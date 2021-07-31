Vettel ve Verstappen yeni vites kutusuna geçti

Her sürücü, vites kutusu değişikliği yapmadan önce arka arkaya altı Grand Prix'yi tamamlamak zorunda. Ancak bu kuralla ilgili bazı istisnalar var.

Bir sürücü eğer bir yarışı tamamlayamazsa, bir sonraki yarış için ceza ceza almadan vites kutusu değişikliği yapabiliyor.

Red Bull ve Max Verstappen, Macaristan GP öncesi bu kuralı kullandılar. Hollandalı pilot, Silverstone'da gerçekleştirilen yarışın ilk turunda Lewis Hamilton ile temas yaşamış ve bariyerlere oldukça sert şekilde çarpmıştı.

Bu kazadan vites kutusu da sağ çıkmadı. Motorda egzoz dışında herhangi bir parça değişikliği yapılmazken, araca yeni bir vites kutusu takıldı. Fakat finiş göremediği için hiçbir ceza almayacak.

Aynı şekilde Britanya Grand Prix'sinde spin attıktan geriye düşen ve son bölümde yarıştan çekilen Sebastian Vettel de vites kutusunu değiştirdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images