Verstappen: "Hem boş hem de dolu depoda iyi durumdayız"

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, cuma günü gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında en iyi zamanı yaptı ve RB18'de genel olarak rahat olduğu görülebiliyordu.

Seansın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Verstappen, RB18'den övgüyle bahsetti.

Hollandalı pilot, "Evet, araç oldukça iyi hissettirdi."

"Burada sezon öncesi testine sahip olmak başlangıç için önemli bir avantaj sağlıyor ve araç içerisinde genel anlamda iyi hissettim."

"Araçta denediğimiz bazı şeyler vardı ve her şey iyi çalışıyordu. Bizim için düzgün ve problemsiz bir gündü. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

Verstappen daha sonra şunları ekledi: "Aracımız hem boş hem de dolu depoda çok iyi performans gösterdi. Tabii ki her zaman daha fazlasını bulmaya çalışırsınız fakat durumdan memnunuz."

"Ferrari'yle olan mücadelenin ne kadar yakın ve zorlu olduğunu görebilirsiniz. Ancak bunun heyecan verici olduğunu düşünüyorum."

"Yine de yarın tüm takımlar motor motor modlarını açtıklarında, gerçekte nerede olduğumuzu görmemiz lazım."

Red Bull'un henüz her şeyini ortaya koyup koymadığı sorusuna Verstappen, "Hayır, fakat sıralama modunda olan kimse yok. Bu yüzden beklemek ve görmek zorundayız. Her halükarda iyi durumdayız." dedi.

Mercedes'in performansına şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, "Hayır ama yarın motor modlarını açtıklarında gerçekten ne seviyede olduğunu görmemiz gerekiyor." dedi.

Yakın mücadele içinse, "Bence genel olarak harika görünüyor. Herkesin istediği şey bu değil miydi? Takımlar birbirine daha yakın. Bence zamanla herkes daha da yaklaşacak ve bu da iyi bir şey." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images