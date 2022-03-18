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Alpine, Ocon'un yaşadığı soruna rağmen yeni F1 sidepod tasarımına sadık kalacak

Alpine, Esteban Ocon'un ilk antrenmanda yaşadığı dramatik soruna rağmen, Bahreyn Grand Prix'sine getirdiği sidepod güncellemesine sadık kalacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Alpine, Ocon'un yaşadığı soruna rağmen yeni F1 sidepod tasarımına sadık kalacak
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Alpine, Bahreyn Grand Prix'si için yeni bir güncelleme paketi hazırlamıştı ve bu kapsamda hem Esteban Ocon hem de Fernando Alonso'nun aracına yeni bir sidepod takıldı. Fakat Ocon, ilk antrenman seansında piste çıktıktan hemen sonra, sidepod kendiliğinden parçalandı.

Takım şimdi soruna neyin sebep olduğunu araştırıyor. Şu noktada bir cevaba sahip olmasalar bile, tek seferlik bir şey olduğunu tahmin ediyorlar.

Garajdaki kontrollerin ardından Alonso, yeni sidepod tasarımına sadık kaldı ve İspanyol pilot sorunsuz bir seans geçirdi.

Takım patronu Otmar Szafnauer, sorunun tekrarlanacağına dair endişeleri olmadığını ve takımın sorunun kaynağını bulmak adına araştırma yaptığını belirtti.

Szafnauer, "Sanırım tek seferlik bir şeydi. Hâlâ temel nedenini bulmaya çalışıyoruz ve sidepodun hasarlı olmasından mı yoksa yerine sabitlenmesiyle alakalı bir sorun mu olduğunu bilmiyorum. Fakat Fernando da aynısıyla sürüş yaptı."

"Her şeyin yerine sabitlendiğinden ve düzgün şekilde takıldığından emin olduk. Sonrasında ise sorun yoktu. Bu yüzden tek seferlik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yine de her zaman temel nedenini bulmak güzeldir. Bunu bulunca o zaman %100 çözüldüğünden emin olacağız." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A522

Esteban Ocon, Alpine A522

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ocon cuma günü eski sidepod tasarımına geri döndü fakat şimdi takım yeni sidepod tasarımından bir tane daha üretmek için zamana karşı yarışıyor.

Sidepod tasarımını Cuma antrenmanında kaybetmek harika olmasa da Szafnauer, bunların hızlı gelişim çalışmalarında normal olduğunu söyledi.

"Her zaman güncellemeler getirirsiniz ve uzun zaman önce öğrendim ki, bir şeyleri testlerde kullanıp, böyle bir şartta ilk kez kullanırsanız işler ters gidebilir."

"Testlerde de yanlış gidebilirdi. Sorunu fark edip çözerdik, buraya getirirdik ve fark etmezdiniz bile."

"Fakat test yapmadan performans güncellemesi getirirseniz, bunlardan bazıları olumsuz sonuçlanabilir."

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