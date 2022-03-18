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Tsunoda ve Stroll kınama aldı

Yuki Tsunoda ve Lance Stroll, antrenman seansında rakiplerini engelledikleri için kınama aldılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Tsunoda ve Stroll kınama aldı
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İkinci antrenman seansında Charles Leclerc'in Yuki Tsunoda tarafından engellendiği an sosyal medyada epey gündem oldu.

Japon sürücü, arkadan hızlı şekilde gelen Monakolu sürücüyü 8. virajda engellemişti. Leclerc turu bıraktı ve rakibine tepki gösterdi.

Hakemler olayı inceleme altına aldılar ve sonuç olarak Japon sürücüye kınama cezası verdiler. Bu, Tsunoda'nın bu yılki ilk kınama cezası oldu.

Lance Stroll ise Tsunoda'yı engellediği için inceleme altındaydı ve o da suçlu bulunmasının ardından kınama aldı.

Böylelikle Tsunoda ve Stroll, sezona birer kınama ile başlamış oldular.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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