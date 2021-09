Verstappen: "Hamilton, McLaren pilotlarını rahat geçecek"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın startta yavaş kalmasıyla beraber sprint sıralama yarışında bir pozisyon kazandı ve yarışı ikinci bitirerek iki puan aldı.

Valtteri Bottas'ın cezasıyla, pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazanan Verstappen, Hamilton'ın dördüncü başlamasına rağmen McLaren pilotlarını çabucak geçeceği görüşünde.

Sözlerine sprint yarışını değerlendirerek başlayan genç sürücü, "Bence bizim için fena bir gün değildi. İyi bir başlangıç yaptım ve ardından tüm yarış boyunca Valtteri'yi takip ettim."

"Görünüşe bakılırsa onunla mücadele edecek hızımız yoktu, fakat yine de hava koridorunu kullanabilmek adına ona ayak uydurmaya çalıştım."

"Bence her şey yolunda gitti, ikin puan kazandım ve yarışa pole pozisyonundan başlayacağım. Kolay olmayacak çünkü Mercedes çok hızlı görünüyor fakat bakalım onlara nasıl cevap vereceğiz." dedi.

Bottas'ı geçebilecek temposu olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Kendimi değerlendirmek için zorlamaya çalıştım fakat Valtteri birkaç tur içerisinde farkı açtı. Bazen RB16B'nin ne kadar hızlı olduğunu anlamak adına zorlasam da hiçbir zaman geçiş şansım olduğunu hissetmedim. Fakat Mercedes aracının kerblerde ve virajlarda nasıl gittiğini biraz seyrettim. Bu da aracımız üzerinde çalışırken bize yardım edebilir. Tabii ki bugün pole pozisyonunu almak için sprint yarışını ikinci bitirmenin benim için yeterli olacağını da biliyordum ve buna göre hareket ettim." cevabını verdi.

Verstappen, bugün özellikle Hamilton'a karşı puan kaybetmeyi beklediği için sonuçtan memnun olduğunu ekledi.

"Açıkçası bugün birkaç puan kaybedeceğimizi düşünüyordum. Yani bu açıdan yarış olumlu geçti. İyi bir başlangıç yaptım ve sonrasında onu geçecek hızım olmadığını gördük. İyi bir tur attığımda her zaman tepki verebiliyordu. Yani bugün onu geçmek kartlarımız arasında değildi."

"Bu sonucun yarış üzerinde büyük bir etkisi olmasını umuyorum fakat bizden daha hızlılar. McLaren'ı geçtikten sonra beni de zorlayabilirler."

"Ayrıca yarışta pit stop yapmak gerekiyor ve birinin gerisindeyseniz erken veya geç pitle öne geçebilirsiniz. Bu yüzden yarın yükseleceklerine eminim. O zaman da bizim için hiç kolay olmayacak. Fakat en azından bugün şampiyonadaki farkı biraz olsun açtık. Bu da bize yardımcı oluyor."

"İşler çabucak tersine dönebilir. Bunu gayet iyi biliyorum. Yarın tekrar başlayacağız ve pole pozisyonundan başlamak bizim için çok olumlu. Fakat dediğim gibi savunma yapmak kolay olmayacak."

"Bugün pit stop yapılsaydı, Lewis kesinlikle McLaren pilotlarını geçerdi. Bu yüzden ana yarış kesinlikle zor olacak."

"Ayrıca benim için başlangıçta önde kalmak da zor olacak fakat şu anda bunu çok düşünmüyorum. McLaren pilotları bugün geride kaldılar ama yarış temposunda bunun olacağını biliyorduk. Eğer ilk iki virajda önlerinde kalırsam, bizim için tehdit olmayacaklar."

"Hamilton bugün McLaren pilotlarını geçemedi çünkü Lando başlangıçta Daniel'e yakındı, bu yüzden hava koridoru etkisine sahipti. Ayrıca düzlüklerdeki hızları çok yüksek. Fakat az önce de söyledim; yarışta pit stop yapmak gerekiyor. Bu yüzden McLaren pilotlarını rahatça geçecek."

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, is congratulated by Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images