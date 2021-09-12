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F1, 2026'da MGU-H ünitesini bırakmayı ve Volkswagen'in gelişine kapı açmayı planıyor!

The-Race'in özel haberine göre Formula 1, MGU-H ünitesini terk edip, olası bir Red Bull/Volkswagen iş birliğine imkan sağlayacak şekilde yeni motorları 2026 yılına ertelemeye hazırlanıyor.

F1, 2026'da MGU-H ünitesini bırakmayı ve Volkswagen'in gelişine kapı açmayı planıyor!

MGU-H, turbo-hibrit motorlardaki karmaşık bir element ve birkaç yıl kadar öncesine kadar kullanımının sona erdirilmesi için tartışmalar vardı. Ancak motor üreticileri, bu ünitenin kalmasında karar kıldılar.

Bununla birlikte, 2025'ten 2026'ya ertelenmesi muhtemel olan yeni motor için bu durum değişecek gibi görünüyor.

Bu hafta sonu Monza'da, tüm paydaşlar arasında yeni kurallar hakkında bir toplantı daha var.

Buna, önceki tartışmaların bir parçası olan VW Grubu da dahil olacak. Bu katılım hiçbir zaman F1'e girme niyetinin bir işareti olmadıysa da, F1'in MGU-H'yi sonlandırması durumunda bunun bir motor üretim programıyla sonuçlanma olasılığı önemli ölçüde artacaktır.

Mercedes, Renault ve Ferrari zamanında MGU-H'yi, hibrit motorlardaki en son teknoloji olarak gördüğünden ve otomotiv endüstrisi elektrifikasyona doğru ilerlediğinde turbo-hibrit motorların modasının geçmemesi için sürdürmek istemişlerdi.

Red Bull ise her zaman motorların mümkün olduğunca basit kalması ve MGU-H ünitesinin kaldırılması çağrısında bulundu. Böylece bu sistemde zaten ilerlemiş diğer motor üreticileri; Red Bull Powertrains’in üreteceği ilk Formula 1 motoruna karşı, MGU-H açısından önde olmayacaklardı.

Mevcut üreticilerin MGU-H lehine olması Red Bull için bir engel gibi görünüyordu. Ancak Volkswagen; teknolojiyi daha önce kullanmış olmasına rağmen F1'e sadece MGU-H kullanımı yoksa gireceğini söyleyip, Red Bull’a bu konuda arka çıkmış oldu.

Ayrıca F1, yeni motor kurallarıyla birlikte yeni üreticileri çekmeye kararlı. Bu da, belirli talepleri sağlamak için daha fazla çaba sarf edileceği anlamına geliyor.

Görünüşe göre Red Bull ve Volkswagen, tartışmalardaki iki bağımsız ses olmalarına rağmen yeni düzenlemeler için ortak bir proje üzerinde çalışıyorlar.

Bir iş birliği, her iki tarafın da bir F1 motoru geliştirmenin mali yükünü ve bunun için gereken teknolojiyi paylaşmasına olanak sağlayacağı için çok mantıklı gözüküyor.

Diğer üreticiler, MGU-H'yi koruma konusundaki tutumlarını değiştirmeye başlıyorlar, ancak bu değişikliği tam olarak neyin tetiklediği ve karşılığında ne elde edecekleri henüz netlik kazanmış değil.

Mercedes'in tercihi, güç ünitelerinin benzeri görülmemiş termal verimliliğine yaptığı katkı göz önüne alındığında MGU-H'yi tutmak olacaktır. Ancak diğer tarafların anlaşmaya varması ve VW Grubunun F1'e girişinin bu kadar yüksek bir öncelik olması nedeniyle, bu çabaları boşa olacaktır.

Tüm tarafların uyumlu olmasını sağlamak, dahil olan herkesin gerekli olduğuna inandığı bütçe kısıtlamaları gibi diğer önemli hedeflere ulaşılması için de önem arz ediyor.

Bu hafta sonu yapılacak toplantıda, güç ünitesinin elektrik üretiminin ne kadar artması gerektiği ve MGU-H ünitesi kaldırılırsa üretilecek yeni motorların tasarlama maliyetlerinin nasıl yönetileceği gibi birçok konuda ayrıntılar belirlenmeye çalışılacak.

Çeviri: Hasan Mert Şanlı

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