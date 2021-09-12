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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Aston Martin, Vettel'le devam etmek istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, son haftalarda söylenenlerin aksine Sebastian Vettel'le devam etmek istediklerini söyledi.

Aston Martin, Vettel'le devam etmek istiyor

Sebastian Vettel, geçen yılın sonunda Ferrari'den ayrıldı ve Aston Martin'le çok yıllık bir anlaşma imzaladığı açıklandı.

Faka son  haftalarda Vettel'in geleceğiyle alakalı çok fazla spekülasyon çıkmaya başladı ve hatta Aston Martin patronu Lawrence Stroll'ün, Fernando Alonso ile görüştüğü bile yazıldı.

Şu ana kadar 2022 pilot kadrosunu açıklamayan sadece birkaç takım var ve bunlardan biri de Aston Martin.

Vettel, perşembe günü yaptığı açıklamada takımda kalmak istediğini fakat geleceğiyle alakalı herhangi bir gelişme olmadığını belirtmişti.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP öncesi konuşan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer de, Vettel'le yola devam etmek istediklerini belirtti.

Szafnauer, cuma günü şöyle dedi: "Sebastian'ın burada kalmasını istiyoruz ve o da takımı seviyor."

"Şu anda bu konuyu tartışmamız ve gelecek yıl için ayrıntıları doğru şekilde ele almamız gereken bir zaman aralığındayız."

"O zaman aralığı çok büyük değil ve haliyle çok yakında öğreneceğiz." 

Anlaşmanın sadece bir zaman meselesi mi olduğu sorusuna Szafnauer, "Yakında, çok kısa bir süre içerisinde bir duyuru yapacağız. Dediğim gibi Seb'i seviyoruz ve Seb de bizi seviyor." cevabını verdi.

İlk koltukta ise Lance Stroll'ün yerini korumasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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