Verstappen hakkında Hamilton: ''Pole pozisyonunu hak etti''

Hamilton, cuma günkü ikinci antrenman seansında güç ünitesi problemleriyle karşılaşmıştı ve ikinci seansta sadece üç tur atabilmişti.

Ardından bu sabahki antrenman seansını üçüncü sırada tamamlayan İngiliz pilot, sıralama seansında 1:09'un altına inebilse de, son anda turunu geliştiren Verstappen'den sadece 0.038 saniye daha yavaş kalarak ikinci sıraya yerleşti.

Mercedes pilotu öncelikle pistteki Hollandalı taraftarlara teşekkür etti ve bu pistin yarışmak için ''harika'' olduğunu söyledi.

''Buradaki turuncu fanlara, Hollandalı fanlara teşekkür etmek istiyorum. Ne kadar harika bir yer, ne kadar harika bir pist..''

''Gerçekten bu ülkeye gelmeyi çok seviyorum ve hoş karşılama için de teşekkür ediyorum. Taraftarları burada görmek harika. Buna gerçekten değer veriyorum.''

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, ardından Verstappen'in harika bir tur çıkardığını ve pole pozisyonunu hak ettiğini dile getirdi.

''Max harika bir tur çıkardı, ben de çok yakındım. Onu yakalamaya çalıştım fakat dünkü seansı kaçırmak, bugünümü biraz zorlaştırdı.''

''Elimden gelen her şeyi verdim ve o harika bir tur çıkardı. Pole pozisyonunda olmayı hak ediyor.''

İngiliz pilot, yarışın da zor olacağını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: ''Bu zor olacak. Bu pistte geçiş yapmak zor ancak burası yarışmak için iyi bir yer. Bence strateji burada çok rol oynayacak.''

''Böylesine bir kalabalık göreceğiz ve uzun zamandır böyle bir kalabalık görmemiştim. Burada birçok insanı görmek gerçekten harika ve umarım yarın pist iyi bir yarış çıkarmamıza yardımcı olur. Bu çok, çok zor bir pist ve bu da, burada sürüş yapmayı harika kılan şey.''

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise üçüncü sırada tamamladığı sıralama seansı ardından şu ifadeleri kullandı: ''Evet bu kesinlikle çok keyifli bir pist ve iyi de bir atmosfer var, yani eğlenceliydi. Araç iyi hissettiriyor.''

''Hâlâ birinci sektörde, özellikle üçüncü virajda Red Bull'a kıyasla biraz eksiğimiz var ancak iki aracımız ilk üçte.''

''Burası, yarışta geçiş yapması zor olan bir pist ancak yarış starında her zaman fırsatlar vardır ve tabii ki strateji de var. Bu yüzden yarınki yarışın heyecanlı olacağından eminim.''

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images