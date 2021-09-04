Perez büyük hayal kırıklığı yaşıyor

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günü ilk ona girmekte zorlanmıştı fakat üçüncü antrenman seansında iyi bir turla dördüncü olmuştu.

Sıralama turlarına gelindiğinde ise Perez, son bölümdeki karmaşanın ardından ancak 16. olabildi ve ilk bölümde elendi.

Bu, yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Max Verstappen'in galibiyet mücadelesinde, Mercedes'e karşı tek başına savaşmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Perez, sonucun "büyük hayal kırıklığı" olduğunu dile getirdi.

Meksikalı pilot şöyle dedi: "Açıkçası bugün yaşananlar büyük hayal kırıklığıydı çünkü harika bir aracımız vardı. Mümkün olan her şeye sahiptik. Çok iyi ilerleme kaydediyorduk ve bence bugün için büyük bir potansiyele sahiptik."

"Sanırım bazı şeyleri yanlış değerlendirdik ve muhtemelen ilk bölümün başlangıcında araçta biraz fazla yakıt vardı."

"Sahip olduğumuz avantaj, düşündüğümüzden daha az güvenliydi ve sonunda insanlar pit yolunda boşluk oluşturmaya çalıştılar. İkinci en hızlı turuma başlamayı birkaç saniye ile kaçırdım."

Sergio Perez'in yarışa 16. sıradan başlayacak olması, Red Bull'a motor değişikliği yapmak için de fırsat verecek. İddiaya göre Red Bull değişiklikler yapmayı ve yarışa pit yolundan başlamayı planlıyor.

Seansın ardından konuşan takım patronu Christian Horner, Perez'in son turuna trafik nedeniyle başlayamadığını ve bu yüzden elendiğini söyledi.

Horner, "Muhtemelen birkaç şeyin birleşiminin olduğunu düşünüyorum. Onu biraz daha erken gönderebilirdik. Aslında tam vaktinde gönderdik ama herkes pit yolunda birbirini biraz geriye düşürdü ve aynı şeyi sık sık pistte de oluyor."

"Yani piste çıkarken çok fazla vakit kaybetti. Son sektöre geldiğinde çok az vakit kalmıştı. O noktada pilota zorlamasını söylüyoruz ancak önünde hâlâ geçmesi gereken iki veya üç araç vardı. Yeni tura başlamayı sadece 1.5 saniye ile kaçırdı. Hem on hem de takım için gerçekten sinir bozucu. Fakat yarın elimizden geldiğince savaşacağız." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images