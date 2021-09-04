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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Max Verstappen, kendisinin pole pozisyonu turunda yaklaşık 0.2 sn civarında kaybetmesine neden olan DRS sorununu fark etmediğini söyledi.

Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Kendi evi olan Hollanda'da katılacağı ilk Formula 1 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan Verstappen, bu sezonki 7. ilk sıra başarısını elde etti.

Sıralamaların ikinci seansında en hızlı isim olan Verstappen, son seanstaki 3 turunda da en hızlı isim oldu ve kariyerinin 10. pole pozisyonunu aldı.

Ancak Verstappen'in 1:08.885'lik son turu, ana rakibi Lewis Hamilton'ın turundan sadece 0.038 sn daha hızlıydı. Verstappen'in o turunda ana düzlükte DRS'sinin açılmadığı ekranlara yansıdı.

Verstappen ilk başta arka kanadının açılmadığının farkında olmadığını ve bunun 0.2 sn civarında kaybettirdiğini söyledi.

Motorsport.com tarafından DRS'yi kasıtlı mı kapattığı yoksa bir hata mı olduğu sorulduğunda Verstappen, "Öyle mi oldu? Bilmiyorum."

"3. virajdan çıkarken oldukça tümsekliydi ve iki kez bastım."

"Turumda 0.2 sn öndeydim ancak 7. viraja doğru gelirken 0.15 sn civarında kaybettim. Bir vites yüksekte olduğunuz için bu durumda daha fazla enerji kullanıyorsunuz."

"Devri de düşürdüm. Bilmiyorum. Kontrol etmem lazım. Lewis ile fark daha büyük olmalıydı." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, waves to fans on his way to Parc Ferme after securing pole

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, waves to fans on his way to Parc Ferme after securing pole

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen, kendisinin DRS'yi aktifleştirmek için düğmeye bastığını ancak mekanik bir sorun olduğundan şüphelendiğini söyledi.

Takım Patronu Christian Horner'a göre Verstappen'in çift vites yükseltmesinin DRS sorunuyla birleştiğinde kayıplarının 0.25 sn civarında olduğunu belirtti.

Horner, "Arka düzlükte hızımızın eksik olduğunu gördük. DRS düzgün bir şekilde çalışmadı gibi."

"Orada muhtemelen 0.1, 0.15 sn kaybetti. Ancak o yoğun baskı altında harika performans gösterdi." dedi.

Verstappen, düşük yakıtlı turunda inanılmaz hissettiğini, vatandaşlarının pole pozisyonunu çok keyifli hale getirdiğini söyledi.

Verstappen, "Pist her zaman, 1. antrenmandan itibaren çok eğlenceliydi. Özellikle sıralamalarda, yakıt yükü düşükken araç inanılmazdı."

"Özellikle ikinci sektörde sürüş yapmak gerçekten keyifliydi. Eğimli virajlarda bile. Son viraj tam gaz geçiliyor. Yine de güzel hissettirdi. Gerçekten inanılmazdı."

"Kendi evimde sürüyor olmak, taraftarlarımın önünde sürüyor olmak güzeldi. Çizgiden her geçişimde çılgına döndüler."

"Bu yüzden burada pole pozisyonunu almak çok keyifliydi." dedi.

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Verstappen hakkında Hamilton: ''Pole pozisyonunu hak etti''

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Verstappen hakkında Hamilton: ''Pole pozisyonunu hak etti''
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