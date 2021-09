Verstappen, pole turunda DRS'nin çalışmadığını fark etmemiş

Kendi evi olan Hollanda'da katılacağı ilk Formula 1 yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan Verstappen, bu sezonki 7. ilk sıra başarısını elde etti.

Sıralamaların ikinci seansında en hızlı isim olan Verstappen, son seanstaki 3 turunda da en hızlı isim oldu ve kariyerinin 10. pole pozisyonunu aldı.

Ancak Verstappen'in 1:08.885'lik son turu, ana rakibi Lewis Hamilton'ın turundan sadece 0.038 sn daha hızlıydı. Verstappen'in o turunda ana düzlükte DRS'sinin açılmadığı ekranlara yansıdı.

Verstappen ilk başta arka kanadının açılmadığının farkında olmadığını ve bunun 0.2 sn civarında kaybettirdiğini söyledi.

Motorsport.com tarafından DRS'yi kasıtlı mı kapattığı yoksa bir hata mı olduğu sorulduğunda Verstappen, "Öyle mi oldu? Bilmiyorum."

"3. virajdan çıkarken oldukça tümsekliydi ve iki kez bastım."

"Turumda 0.2 sn öndeydim ancak 7. viraja doğru gelirken 0.15 sn civarında kaybettim. Bir vites yüksekte olduğunuz için bu durumda daha fazla enerji kullanıyorsunuz."

"Devri de düşürdüm. Bilmiyorum. Kontrol etmem lazım. Lewis ile fark daha büyük olmalıydı." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, waves to fans on his way to Parc Ferme after securing pole

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images