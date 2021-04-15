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Formula 1 / Haberler

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

3 hafta önce gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix’sindeki pist sınırları yönergelerini ‘karmaşık’ olarak tanımlayan Max Verstappen, FIA ile konu hakkında görüşerek yönergelerin bir daha yarış ortasında değişmeyeceğinden emin olmak istediğini belirtti.

Verstappen, FIA ile ‘karmaşık’ pist sınırları hakkında konuşmak istiyor

Hollandalı pilot, tartışmalı bir şekilde sona eren Bahreyn Grand Prix’si boyunca Lewis Hamilton ile yakın bir mücadele içerisindeydi.

Yarışın bitimine 4 tur kala Verstappen, Hamilton’ı 4. virajda arkasında bıraktı. Fakat geçişi pist sınırlarının dışında tamamlayan Verstappen, pozisyonu Hamilton’a geri vermek zorunda kalmış ve yarışı Hamilton’ın 0.7s arkasında tamamlamıştı.

Hamilton, 26 tur boyunca 4. virajda pistin dışına taşarak tur başına ortalama 0.2 kazanmıştı.

FIA yarış direktörü Michael Masi, etkinlik notlarına sıralama turları ve antrenman turlarında da yürürlükte olan 4. virajdaki pist limitleri kuralının, yarışta geçerli olmayacağını yazmıştı.

Yarışın orta bölümlerine doğru Red Bull, Hamilton’ın 4. virajda taştığına ve konuşulan pist sınırlarına uymadığına dikkat çekti ve bu, yarışın ortasında değiştirilmesinde önemli bir rol oynadı.

Red Bull takım patronu Christian Horner ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, yarış sonundaki açıklamalarında, pist limitlerinin bu kadar karmaşık ve değişken olmaması gerektiğini vurguladılar ve daha açık yönergeler istediler.

Verstappen ise yönergelerin yarış ortasında değişmesini doğru bulmadığını dile getirirken, neredeyse bütün yarış 4. virajda Hamilton’dan farklı bir çizgi kullandığını belirtti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Konu hakkında konuşan Verstappen: ‘’Eğer oraya bir duvar ya da çakıl havuzu koysaydık, bu oldukça yardımcı olurdu.  Sıralama turlarında bu virajda taşmamıza izin yoktu. Bu yüzden temiz olmak için yarışta da aynısını yaptım. Sonra Lewis’in bu virajda taştığını duydum ve ben de yapmaya başladım. İki tur ben de taştım sonra taşmama izin verilmedi, kurallar değişti.’’

‘’Bunu yarış ortasında değiştiriyor olmamamız gerek. Ya o virajda taşabilirsin ya da taşamazsın. Geçişimin neden illegal olduğunu anlayabiliyorum çünkü pist limitlerinin dışındaydı. Fakat pistin dışında birini geçtiğinde nasıl ‘kalıcı avantaj’ oluyor da biri tek başına taştığında olmuyor? Doğru bulmadığım nokta bu.’’

 

Masi ise yönergeleri yarış devam ederken değiştirmediğini ve Hamilton’ın pistten taşıp ‘kalıcı avantaj’ sağladığından kuralları çiğnemeye fazlasıyla yaklaştığını da belirtti. Ancak Verstappen bu konuyu Cuma günkü sürücüler toplantısında konuşmak istiyor.

Verstappen, ’’Sürücüler ve direktörler ile Cuma günü bu konuyu konuşacağız ve bu toplantıdan neler çıkacak göreceğiz.''

''Yarış biraz karmaşıktı, bence yarıştan önce her şey oldukça katı ve açıktı. Bu bu tutumu beğenmiştim ama yarışta Lewis, 30  civarı tur kadar 4. virajda taştı ve böylelikle zaman kazandı. Ben bunu 2 tur yaptım ve sonra bana yapmamam söylendi. Bu biraz garip. Geçişimin neden illegal olduğunu ise anlayabiliyorum.’’ dedi.

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Editör Luke Smith

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