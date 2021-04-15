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Formula 1 / Haberler

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

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Oyunun yapımcıları Codemasters ve EA oyunla ilgili ilk detayları vermeye başladılar. Oyunda yeni bir hikaye modu ve 3 yeni pist bulunacak.

F1 2021 oyununun satış tarihi açıklandı, PC fiyatı 419 TL oldu

F1 2021, Codemasters’ın EA tarafından satınl alınmasının ardından çıkarılacak ilk oyun olacak ve 16 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek oyunun Steam ön sipariş fiyatı (PC) 419.99 TL olarak belirlendi.

Oyunda Imola, Portimao ve yeni yapılan Jeddah cadde pisti de yer alacak. Bu pistlerde oynamak için ekstra bir ödeme yapılması gerekmeyecek. Böylelikle bu sezonun başında planlanan 23 yarışlık takvimdeki pistlerin hepsi, oyunda bulunmuş olacak.

Imola ve Portimao pistleri, 2020 oyununda yer almazken, oyuncuların büyük isteği üzerine yeni  oyuna eklenmiş oldular.

F1 2021 bunlara ek olarak ‘Braking Point’ (Frenleme Noktası) adında yeni bir hikaye modunu da içinde barındıracak.

Bu modda, oyuncular Formula 2’den Formula 1’e yükselirken epik bir maceranın parçası olacak. Oyuncular, Formula 1’in göz kamaştırıcı dünyasına adım atarken; hem pist üstündeki hem pist dışındaki hayatı tecrübe edebilecekler. En üst seviyede yarışmak için gerekli duygular, özveri, ve rakipleri de görmüş olacaklar. Ayrıca bu mod, F1 2019 oyununda bulunan Devon Butler’ın  dönüşünü de içerecek.

Oyunun direktörü Lee Mather, ‘’Frenleme noktası’, birkaç senedir üzerinde çalıştığımız bir yenilikti. Oyunun yaşattığı tecrübeleri arttırarak oyuncularımızın F1 pilotu olmanın,hem pist üstünde hem de pistin dışındaki iyi ve kötü yanlarını görmelerini ve yaşamalarını istiyoruz.''

‘'Frenleme noktası’ oyunu yeni bir seviyeye taşıdı ve oyuncuyu, dünyadaki en iyi yarış oyunun tam ortasına koyarak tüm kontrolü ona verdi.’’ dedi.

 

2020 oyununda da yer alan ‘My Team’ modundaki sürücü marketine 7 klasik sürücü eklenecek. Bu sürücüler gelecek aylarda duyurulacak.

Oyun, ayrıca iki kişinin birlikte oynayabileceği kariyer modunu da içeriyor. Oyuncular, birlikte online bir şekilde kariyer modu oynayabilecekler. Buna ek olarak, ‘gerçek sezon’ kariyer moduyla birlikte oyuncular, gerçek hayattaki şampiyona ile aynı anda ve aynı sıralamalarla oyunlarındaki sezona başlama şansı tanıyor.

Kıdemli oyun direktörü Paul Jeal, oyunu oynayabilmek için yeni yollar yarattıklarını belirtti.

Yeni iki kişilik kariyer modu ile ikonikleşmiş kariyer modu yeni bir boyut kazanacak. ‘Gerçek sezon’ ise oyuncuların gerçek hayattaki sezon ile aynı anda kariyerlerine başlamalarını sağlayacak.

F1 2021; PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayardan oynanabilecek.

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Seri Formula 1
Editör Can Çarpıcı

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