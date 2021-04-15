Leclerc: ''Bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak''

Ferrari, kendileri için kötü geçen 2020 sezonunun ardından, bu yıl diğer takımlara kıyasla daha fazla gelişmiş gibi duruyor.

2021 sezonunun ilk yarış hafta sonunda Ferrari sürücüleri iyi sıralama turları geçirdi. Charles Leclerc gridde dördüncü sırada yer alırken, yeni Ferrari sürücüsü Carlos Sainz ise 8. sıradaydı.

Ancak, yarışta bu hızını koruyamayan Leclerc, grand prix'yi altıncı sırada tamamladı.

Sıralama turlarında iyi performans gösteren Leclerc'e, yarışta neler olduğu soruldu ve Monakolu sürücü, büyük ihtimalle yarışta birkaç şeyi daha iyi yapabileceklerini söyledi ve şöyle devam etti: ‘’Sıralamalardaki turumdan çok mutluydum. Bence her şeyi birleştirebildim, durum hafta sonundan önce böyle değildi. Zorlandım. Ancak sıralamalarda o turu yaptığım zaman, bu turdan çok mutluydum. Bunun çok iyi bir tur olduğunu düşündüm.''

''Pazar günü ise, daha çok zorlandık. Yarıştan dersler çıkardık. Büyük ihtimalle, birkaç şeyi daha iyi yapabilirdik, ben de araçta daha iyi performans çıkarabilirdim. Bunlardan öğreneceğiz.''

''Ancak Pazar günü, Cumartesi gösterdiğimiz performansa göre daha yavaştık. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz ve bu noktayı geliştirmeye çabalıyoruz. Fakat, Pazar günü bizi daha yavaş kılan özel bir şey yok.’’

Basın toplantısında aracı ne kadar geliştirdikleri sorulan Monakolu pilot, ‘’Bahreyn’de gördüğümüz gibi ileri doğru bir adım attı, önemli bir adımdı. Diğer takımlara kıyasla, geçen yıldan bu yıla daha çok geliştik. Bu olumlu bir şey ancak diğer yandan, hâlâ savaşmak istediğimiz yerler için savaşamıyoruz.''

''Bu yüzden de tüm çabalarımızı, olmak istediğimiz yere, yani yarış kazanmaya dönmeye çalışmak için sarf ediyoruz. Ancak eğer geçen yıla kıyaslarsanız, iyi bir iş çıkardık ve böyle çalışmaya devam etmeliyiz.’’ cevabını verdi.

Leclerc, en çok nerede gelişimi nerede gösterdiklerini ise şöyle anlattı: ‘’Genel bir gelişim gösterdik. Güç daha iyi hissettiriyor, virajlardaki denge ve aracın yol tutuşu hissi de daha iyi, Yani genel bir gelişim var, sadece bir noktada değil. Ancak tüm paket daha iyi hissettiriyor. Bu gelecek için olumlu bir şey.’’

İtalyan takımın bu yılki hedeflerinin neler olacağından da bahseden Monakolu pilot, Red Bull ve Mercedes'in gerisinde kalmanın, onlar için gerçekçi bir hedef olacağını dile getirdi.

‘’Bence bu yıl için gerçekçi hedefimiz Red Bull ve Mercedes’in arkasında kalmak. Gerçekçi olarak bakarsak, onlarla savaşmak çok zor olacaktır. Onların çok arkasındayız. Fakat 4 veya 5 takımla birlikte üçüncülük mücadelesindeyiz. Eğer her şeyi doğru yaparsak, bu hedef ulaşılabilir.’’

Formula 1, 2022 yılında yeni kurallara geçiş yapacak ve bazı takımlar 2021 araçlarına odaklanmayı bırakıp şimdiden 2022 araçlarına odaklanmaya başlarken, bazıları ise hâlâ 2021 araçlarının gelişimini sürdürüyor.

Bu konu hakkında, Ferrari'yle ilgili yorum yapması istenen Leclerc, ‘’Bence bu konu hakkındaki zihniyetimiz çok doğru, hiç şüphem yok ve iyi çalışıyoruz. 2020’nin başı, birçok şeyin gerçekliğini fark etmek ve 2019’a kıyasla bir adım geride olduğumuzu anlamak açısından zordu.''

''Ancak bu süreçte iyi ilerledik ve tüm projeyi, biraz daha yapılandırmaya çalıştık. Söylediğim gibi, bence zihniyetimiz doğruydu. Bence kendimizi mevcut mücadeleye veya bu sezon yaşanacak takımlar şampiyonluğu üçüncülüğü mücadelesine kaptırmıyoruz.''

''Bence herkes, 2022’ye doğru şekilde hazırlanmanın daha kazançlı olacağı konusunun farkında çünkü yeni araçlar, 2022’den sonra da, çok uzun süre kullanılacak. Bu yüzden, buna hazırlıklı olmalıyız. Bence, bu geçiş dönemine hazırlanmamız gerektiği gibi hazırlanıyoruz. Bunun hakkında bir şüphem yok.’’ dedi.

İtalyan bir takımın sürücüsü olarak Imola'da yarışacak olmanın çok özel olduğundan da bahseden Leclerc, bu hafta sonu her şeylerini vereceklerini söyledi.

‘’Bir Ferrari sürücüsü olmak her zaman özel. Ancak ne zaman İtalya’da olsak, daha da özel hissettiriyor, özellikle de taraftarlar çevremizde olduğunda.''

''Kimsenin bu hafta sonu tribünlerde olmayacak olması çok üzücü. Ancak bu durumda, yapılacak en iyi şey buydu. Fabrikamıza çok yakınız, sadece 90 kilometre var. Her şeyimizi vereceğiz ve umarım önümüzde iyi bir hafta sonu vardır.’’

Son olarak da yarış öncesinde herhangi bir batıl inancı olup olmadığı sorulan Monakolu pilot, eskiden batıl inançlara sahip olduğunu fakat artık sadece araca binmeden önce en iyi formunda olmaya çalıştığını belirtti.

‘’Yarıştan önce yapmak için bir batıl inancım yok, hatta batıl inançlı biri değilimdir. Gençken, aynı çorapları giyerek yola çıkmaya başladım, veya böyle şeyler yaptım. Ancak biraz sonra, bunu durdurmam gerektiğini düşündüm çünkü ben dağınık biriyim ve eğer bir gün çoraplarımı unutursam, kendimi yarış için koşullamak istemiyorum. Bu yüzden, bu tür şeyleri bıraktım. Şimdi, sadece, araca binmeden önce en iyi formumda olmak için hazırlanıyorum. Bu yapabileceğim tek şey.’’