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Formula 1 / Röportaj

Verstappen: "Ferrari benimle görüşmedi, Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"

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Verstappen: "Ferrari benimle görüşmedi, Red Bull'dan ayrılmayı düşünmüyorum"
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 09:58

Max Verstappen, Cumartesi günü Radio 538 ve G Star Raw'in konuğu oldu. Hollandalı pilot kendisiyle ilgili bilinmeyen konulara değindi.

Etkinlikte Verstappen'e bazı cümleler söylenti ve Verstappen bunların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu seçti.

Cümle: Ferrari, 2021'de takımına katılmam için bana teklif sundu.

Verstappen: "Yanlış. Red Bull ile uzun vadeli anlaşmam var. Takım içinde gerçekten mutluyum, bu yüzden ayrılma niyetim yok." dedi.

Cümle: Red Bull'dan asla ayrılmayacağım.

Verstappen, "Bu soruya nasıl cevap vereceğimden emin değilim. Ama niyetim herhangi bir noktada Red Bull'dan ayrılmak değil. Bu yüzden doğru cevap asla ayrılmayacak olmam. Ya da şöyle söyleyebilirim: niyetim ayrılmak değil. Yani şu an bilmek zor. Yarışmayı bıraktığım zaman elbette bir noktada Red Bull'dan ayrılmam gerekecek." dedi.

Cümle: F1'deki en iyi sezonumu henüz geçirmedim.

Verstappen, "Evet, bu doğru. Umarım Formula 1'deki en iyi sezonumu geçirmemişimdir." dedi.

Cümle: Şampiyon olamazsam F1 kariyerim değersiz olacak.

Verstappen, "Hayır. doğru değil. Doğru zamanda doğru takımda olmalısınız. Dünya şampiyonluğunu kazanmak için biraz daha şansa ihtiyacınız var. Bu yüzden F1 dünya şampiyonluğu elde edemezsem, kariyerimin kötü olduğunu söyleyemem. Bu doğru değil." dedi.

Cümle: Gelecekte F1 dünya şampiyonu olacağım.

Verstappen, "Buna cevap vermek çok zor! Şampiyon olmak istiyorum ancak gelecekte bunun mümkün olup olmayacağını bilmek zor. Dürüst olmak gerekirse net bir şey söyleyemem. Ama söylediğim gibi şampiyon olmak istiyorum." dedi.

Cümle: F1'de yarışırken bazen korkuyorum.

Verstappen, "Hayır, asla. Hiç korkmadım. Bazen 'daha dikkatli olmalıyım' dediğim günler oldu ama korktum mu? Kesinlikle hayır." dedi.

Cümle: Red Bull ve Verstappen, 2020'de Mercedes ile Ferrari'yi yenebilecek kadar iyi.

Verstappen, "Bir fikrim yok. Buna cevap vermem imkansız. Kimse bilemez. Doğru ya da yanlış demek imkansız. Yeni araçları testlerde kullandı ve bu, uzun zaman önceydi. Bu yüzden cevap veremeyeceğim." dedi.

Cümle: Yeni Zandvoort Pisti' Spa'dan çok seviyorum.

Verstappen, "Hayır, doğru değil. Ama bunun nedeni Spa'nın en sevdiğim pist olması. Yine de bu, Zandvoort için olumsuz bir şey değil. Zandvoort da çok zorlu bir pist ve şunu söylemeliyim: yapılan tüm değişikliklerden sonra Zandvoort yarışması harika bir pist oldu. Ama Spa benim en sevdiğim pist olarak kalıyor ve bu hiç değişmeyecek."  dedi.

Cümle: En iyi yarışım 2016 Brezilya'ydı.

Verstappen, "Hayır. Elbette güzel bir yarıştı ama Almanya 2019'un şimdiye kadarki en iyi yarışlarımdan birisi olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce o yarışı kazandığım için değil, aynı zamanda verdiğimiz tüm kararların doğruluğuyla da ilgili. Benim için bu yarış daha da iyiydi. Kazanmış olmak elbette önemli ve ve bu da benim için yarışı daha özel kılıyor." dedi.

Cümle: Yeni bütçe sınırı şampiyonluk kazanmama yardım edecek

Verstappen, "Yanlış, bence bununla ilgisi yok. Tüm üst düzey takımlar şu anda aynı rakamları harcıyorlar. Bu, durumu pek fazla değiştirmeyecek." dedi.

Verstappen son olarak ne zaman emekli olmayı düşündüğü sorusuna, "Gerçekten duruma bağlı. Bu kariyerinizin ilerleyen kısmında rekabetçi bir araca sahip olup olmayacağınıza bağlı. Ama fiziksel olarak her yıl aralıksız şekilde Formula 1'de yarışır ve formda kalmak için gereken her şeyi yaparsanız, bence 40 yaşına kadar yarışmaya devam edebilirsiniz." yanıtını verdi.

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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