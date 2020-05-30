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Formula 1 / Son dakika

Norris, Ricciardo hakkında Verstappen'den "ipuçları" alıyor!

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Norris, Ricciardo hakkında Verstappen'den "ipuçları" alıyor!
Ekleyen:
, Editör
30 May 2020 11:53

McLaren pilotu Lando Norris, 2021'deki takım arkadaşı Daniel Ricciardo hakkında Max Verstappen'den bilgi aldığını söyledi.

Lando Norris geçen yıl Formula 1'e McLaren'la adım attı ve Carlos Sainz'ın takım arkadaşı oldu.

İkili çok iyi bir ekip olmasına rağmen, Sainz gelecek yıl Ferrari'ye geçecek. Yerini ise Max Verstappen'in eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo alacak.

Sainz hakkında Verstappen'den bilgi aldığını söyleyen Norris, benzer şeyi Ricciardo için de yapacağını söyledi.

McLaren pilotu, "Birlikte çalışıncaya kadar ne bekleyeceğinizi bilmeniz zor. Geçen yıla kadar kimse Carlos'la ilgili aynı bakış açısına sahip değildi. Gerçekten çok daha parladı ve kişiliği daha fazla ortaya çıktı."

"2018'de veya daha önce Carlos hakkında hiçbir zaman tüm bu şeyler yoktu. 2019 ve 2020'de her şey bir anda patladı. Yani dışarıdan bakarak ne bekleyeceğinizi asla bilemezsiniz. Biriyle çalışana kadar bir sürücü olarak onun hakkında çok fazla şey bilemezsiniz."

"Mesela Carlos açısından bakarsak da benimle ilgili durum aynıydı."

"Daniel'le de aynı. Açıkçası Daniel'i Carlos'a kıyasla biraz daha fazla biliyorum. Ama nasıl çalıştığı ve diğer şeylerle ilgili perde arkasında bilmediğimiz pek çok şey var. Bunları gelecek yıl öğreneceğim."

"Max bana çok iyi ipuçları veriyor. Carlos hakkında da çok şey biliyordu ve Daniel hakkında da çok şey biliyor. Bu işin bir parçası, takım arkadaşlarınızı tanımalısınız. Onunla iyi geçinmek bir kenara, güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğunu bilmek istiyorsunuz. Biri bana söyleyebiliyorsa, bu faydalı bir şey."

"F1'de eğlenmek istiyorum ve yapmak istediğim şey bu. Takım arkadaşınızla bir takım olarak iyi çalışmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda en büyük rakibiniz de takım arkadaşınızdır."

"Kolay olmayacak ve Daniel'den öğrenmem gereken çok sayıda şey olacak. Ama Daniel'i neyin sinirlendirdiği konusunda ipuçları verebilecek birisi varsa, bu kişi eminim Max'tir." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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