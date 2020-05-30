Massa: "Ferrari, İtalya'da adeta bir 'din' gibi"

Ferrari pilotu olmanın genel olarak çok özel bir şey olduğu düşünülüyor. Ferrari pilotları, genellikle şirkete ait Ferrari araçları kullanıyorlar ve hafta sonunda yine Ferrari için yarışıyorlar.

Ek olarak çok büyük bir taraftar ilgisi de var.

2006-13 arası Ferrari için yarışan Massa, Ferrari'nin bir din gibi olduğunu söylerken, şirket aracıyla ilgili de ilginç açıklamalarda bulundu.

Sky Sports'a konuşan Massa, "Elbette Ferrari pilotu olmak güzel, bunu hayal etmek güzel bir şey. Ama oradayken şirket aracınız her zaman bir Ferrari olmuyor! Bazen bir FIAT veya bir Alfa Romeo'ya sahip oluyorsunuz. Bir Ferrari alsanız bile, bu kez de aileniz spor araca sığmıyor!"

"Ferrari'de yapılan iş, her üst düzey takımda olanla çok benzer. Ama Ferrari, sadece üst düzey biR takım değil, aynı zamanda bir din gibi. Takıma katılıyorsunuz ve şimdiye kadar bildiğinizden daha farklı bir şeyin parçası olduğunuzu hissediyorsunuz. İnsanları sizi daha çok sevmeye ve önemsemeye başlıyor. Sizin hakkınızda daha çok konuşuyorlar. Bu iyi de olabilir, kötü de. Bir dinin parçası olduğunuz için daha fazla baskıya maruz kalıyorsunuz."

"Ferrari ile kazanmak yetmiyor. Kazandığınız zaman, baskı gerçekten çok büyük oluyor çünkü sizden daha fazla yarış kazanmanızı bekliyorlar. Eğer kazanamazsanız, zaten çok büyük bir baskı altındasınız çünkü herkes sizden yarış kazanmanızı bekliyor."

"Nedense basın, Ferrari ile çok daha fazla ilgileniyor. Sadece basın değil, aynı şey taraftarlar için de geçerli. Beklentiler çok ama çok büyük. Ferrari'de her şey ya çok iyi ya da çok kötü. Ama çok özel!" dedi.

Massa, 2014 ve 2015'te Tifosi'lerin ülkesi olan İtalya'da Williams'la podyumu çıktı. Ancak kendisin verilen destek çok büyüktü.

"Ferrari'de yarışmanın getirdiği şeylerden bir tanesi, uzun bir süre boyunca başka bir takım için yarışsanız bile, hayatınızın geri kalanında hâlâ bir Ferrari pilotu olarak kalmaya devam ediyor oluşunuz. Bu, diğer takımlardan farklı bir şey."