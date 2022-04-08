Verstappen: "Ferrari biraz önde görünüyor"

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Red Bull pilotu cuma günkü antrenman seanslarında denge problemleriyle boğuştu ve RB18'den en iyi şekilde faydalanmak zorlandı.

Verstappen sonunda günü ikinci sırada tamamlasa da, Ferrari performans olarak daha iyi görünüyordu.

Cuma gününün ardından açıklamalarda bulunan Verstappen, Ferrari'nin biraz daha iyi göründüğünü fakat mücadelenin yakın olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot şöyle dedi: "Bence olumlu bir gün oldu. Pistteki tutuş iyiydi ve tümsekler eskisi kadar büyük bir problem değil. Bu açıdan bugün sürüş yapmaktan epey keyif aldım."

"Son denememde önümde bir araç vardı ve bunun turuma pek bir yardımı olmadı. Fakat bence birinci antrenman seansında ve ikinci antrenman seansının başlangıcında biraz denge eksikliği yaşadık."

"İkinci seanstaki son denemede aracı biraz değiştirdik ve kendimi çok daha mutlu hissettim."

"Ferrari'den biraz da olsa geride görünüyoruz. Biraz daha yaklaşabileceğimizi düşünsem de evet, yine çok hızlılar."

"Yarış temposu hakkında konuşursak, aracımız oldukça tutarlı ve iyi görünüyordu. Bu açıdan mutluyum. Kesinlikle ilerleme kaydettik."

"Aracı sürmek, ikinci seansın sonuna doğru daha iyiydi ve bu adımı atmaya ihtiyacımız vardı çünkü durum bizim için pek de iyi değildi."

"Şimdi iyi bir yöne doğru gidiyoruz. Bunun üzerine daha fazlasını eklemeye çalışacağız ve umarım cumartesi günü için biraz daha fazlasını bulabiliriz."

Bu hafta sonu Ferrari ve Red Bull arasında herhangi bir mücadele olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Öyle olacağını düşünüyorum. Elbette bilemezsiniz ama şimdiye kadar -yine- çok güçlü görünüyorlar. Kendi tarafımızı yapacak işler var ama yakınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images