Russell: "Dalgalanma, Melbourne'da hiç olmadığı kadar şiddetli"

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Mercedes, Cuma günü Melbourne'da yarış hafta sonuna pek iyi bir başlangıç yapamadı. George Russell, ikinci antrenmanı 11. sırada, lider Charles Leclerc'in 1.2 saniye gerisinde tamamladı ve iki pilot da en hızlı turlarını yumuşak hamur ile kaydetmişlerdi.

Seansın ardından konuşan Russell, Mercedes'in rekabetçi bir hafta sonu geçirebilmesi için yapması gereken birtakım işler olduğunu söyledi.

Russell, "İstediğimiz konumda değiliz. Ön grubun temposundan epey uzak olmakla birlikte orta gruptaki bazı araçların da gerisindeyiz."

"Bu gece sıkı çalışmamız ve aracın yapıp yapamayacaklarını anlamamız gerek. Araç iyi hissettiriyor, çok kötü değildi. Bu biraz tuhaf."

"Yumuşak lastikte turlarımı arka arkaya birçok kez geliştirdim. Bunu yapan birkaç pilot vardı ama bizim açımızdan biraz daha abartılı görünüyordu." dedi.

Mercedes'in sorunlarının büyük kısmı, Barcelona testlerinden bu yana sezonun hikayelerinden biri olmaya devam eden dalgalanmadan kaynaklanıyor. Neredeyse tüm takımlar bu sorunla karşılaşmış olsa da, başta Ferrari olmak üzere bazı takımlar sorundan daha az etkilendi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Britanyalı pilot, yeni asfalta rağmen dalgalanmanın kendisi için epey belirgin olduğunu kabul etti.

Russell, "Dalgalanmadan çok kötü etkileniyoruz. 9. virajda şu ana kadar yaşadığım en şiddetli dalgalanma ile karşılaştım, fakat şimdilik bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Hızlı olmak istiyorsak en iyi yol bu, belki de değildir."

"Verileri incelemeye devam etmeli ve anlamaya çalışmalıyız. Aracı ayarlarken birçok farklı deneme yaptık, hepsi benzer şekilde sonuçlandı."

"Bu yüzden bunun üstesinden gelmeye çalışmamız gerekiyor." dedi.

Söz konusu iyi şans olduğunda, Russell'ın bu konuda pek iyi bir durumda olduğunu söyleyemeyiz. Takım, geçtiğimiz sekiz seneye yedi pilotlar ve sekiz takımlar şampiyonluğu sığdırırken, Russell'ın sonunda Mercedes koltuğuna geçtiği sezon onlar için büyük bir geri adım oldu.

2022 hedeflerini yeniden düşünmek zorunda kalmasına rağmen Russell, direksiyona geçmekten hâlâ keyif aldığını söyledi.

Russell, "Sürüş yapmak her zaman harikadır, özellikle de böyle bir pistte sürmek."

"Araçtan indiğinizde ve isminizi zaman çizelgesinin en üstünde gördüğünüzde bu daha da harika."

"İyi bir tur attığınızı düşündüğünüzde, zaman çizelgesine bakıyorsunuz ve ancak 11. sırada olduğunuzu görüyorsunuz, takım olarak olmak istediğimiz yer burası değil." dedi.