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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

DAMS patronu Sicard, F1'in yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor

Motorsport.com, FIA'nın yeni oluşturulan Formula 1 sportif direktörü rolü için DAMS genel müdürü Francois Sicard'ı seçtiğini öğrendi.

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DAMS patronu Sicard, F1'in yeni sportif direktörü olmaya hazırlanıyor
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2021 Abu Dhabi GP'sinde yaşanan güvenlik aracı karmaşası, sezon arasının temel tartışma konusunu oluştururken, tüm bu tartışmalara ilişkin FIA raporunun sonuçları arasında, "yeni bir F1 sportif direktörünün işe alınacağı" ibaresi yer alıyordu.

Sicard, unvanı ve kesin iş tanımı henüz belirlenmemiş olsa da, bu rolü üstlenecek.

Sportif direktör unvanı daha önce Michael Masi'nin üstlendiği çeşitli rollerden biriydi. Görev şimdi FIA tek koltuklu yarış serileri departman şefi Peter Bayer ile yeni yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas da dahil olmak üzere sporun sahip olduğu birçok önemli figür arasında yeniden konumlandırıldı. 

Sicard'ın görevleri arasında, takvim ve pist lisansı gibi konularda F1 organizasyonuyla bağlantı kurmanın yanı sıra spor yönetmeliklerinin gelişiminin denetlenmesi de yer alıyor.

F1'in yanı sıra Sicard'ın F2, F3, F4 ve Formula Regional kategorilerini de denetlemesi bekleniyor.

FIA'nın, hiçbiri bu unvanı almak için müsait olmayan mevcut F1 takımlarının sportif direktörleri de dahil olmak üzere birçok kişiyle unvan için görüştüğü belirtiliyor.

Francois Sicard

Francois Sicard

Fotoğraf: FIA Formula 2

Sicard daha önce F1'de hiç rol almadı, ancak sporun diğer seviyelerinde çok fazla deneyim biriktirdi ve birkaç mevcut Formula 1 pilotu ile çalıştı.

İşletme mezunu olan Sicard, 1991 yılında pazarlama rolünde Renault'ya katıldı ve 10 yıl sonra Renault Sport'a geçti. Burada 2005'ten 2007'ye kadar 3 sezon boyunca varlığını sürdüren World Series by Renault şampiyonasının oluşturulması ve yönetiminde rol aldı. Bu seride Sebastian Vettel, Robert Kubica ve Pastor Maldonado gibi bazı önemli pilotlar mücadele etti.

Sicard, 2007'de WEC'e geçti ve 2011'e kadar Oak Racing LMP2'nin genel müdürlüğünü yaptı. 2012'de yine genel müdür rolünde DAMS'a katıldı. 2012 ve 2014'te DAMS, Davide Valsecchi ve Jolyon Palmer ile şampiyonluğa ulaştı. Seri, 2017'de isim değiştirip F2'ye dönüştüğünden bu yana DAMS'ın en iyi sonucu Nicholas Latifi'nin 2019'daki şampiyona ikinciliği oldu, DAMS o sene takımlar şampiyonluğunu da elde etti.

Formula Renault 3.5'ta ise 2013'te Kevin Magnussen, 2014'te Carlos Sainz DAMS ile şampiyon olan pilotlar arasına isimlerini yazdırdılar. Sicard'ın çalıştığı pilotlar arasında Alex Albon ve Pierre Gasly'de yer alıyor.

Formula E takımı e.DAMS ise arka arkaya üç takımlar şampiyonluğu kazandı.

Sicard'ın göreve ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor, ancak DAMS'a olan taahhütlerini tamamladığı için birkaç hafta içinde kendisini koltukta görebiliriz.

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