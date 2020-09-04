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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"

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Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull Formula 1 pilotu Max Verstappen, Monza'daki ilk günün Red Bull adına mükemmel geçmediğini belirtti.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk seansta kaza yaptı ve ilk üçe girmeyi başaramadı. İkinci seansta da yine denge sorunlarıyla boğuştuğu için ilk üçte yer alamadı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, kendileri için harika bir gün olmadığını kabul etti.

"İyi bir gün değildi. Genel olarak denge ve yol tutuşla mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken çok fazla iş var."

"Bugün sınırları bulmaya çalışıyordum ve pist dışına taştım. Limitleri bulmaya çalışırken bunun olması normal."

"Denge şu anda harika değil. Ama önce yol tutuş problemlerini çözmemiz gerekiyor. Normalde dengeli bir aracınız varsa, lastik aşınması da iyi olmalı."

Alex Albon da yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

 “Sabah iyiydi, öğleden sonra da o kadar kötü değildi. Her şey yolunda gitti ama gelişmemiz gerekiyor. Sonuçlar beklediğimiz gibi çok yakın, bu yüzden zorlu bir hafta sonu geliyor. 0.1 saniye, dört sıraya mal olabilir."

"Üzerinde çalışmamız gereken şeyler var. Hem kısa hem de uzun sürüşlerde aracın davranışını iyileştirmemiz gerekiyor. Ayrıca hem virajlarda hem düzlüklerde aracı geliştirebiliriz."

"Araç virajlarda biraz daha iyi görünüyor, ancak düzlüklerde yeterince hızlı değil. Doğru dengeyi bulmamız gerekiyor. Ne istediğimizi biliyoruz ve onu başarmalıyız."

 

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Editör Kemal Şengül

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