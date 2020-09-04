F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar

Formula 1, Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak ikinci yarışın "oval" pist düzeninde olacağını ve pistin toplamda 55 saniye uzunluğunda olacağını doğruladı.

11 virajlı pist sadece 2,202 mil uzunluğunda. Yani yarış toplamda 87 tur sürecek. F1'in kendi simülasyon verilerine göre pole pozisyonu derecesi 53.9 saniye civarında olacak.

Bazı sürücüler bu hamleyi "harika" olarak nitelendirdiler. Ancak Grosjean, geçen hafta Belçika'da karardan memnun olmadığını ve pist alanı eksikliğinin sıralama turları için adeta bir "kabus" olabileceğini ve yarışta da bol bol mavi bayraklar çıkacağını söyledi.

Grosjean, GPDA'nin diğer üst düzey isimleri Sebastian Vettel ve Alexander Wurz ile birlikte pist düzenini tartışılıp tartışmadığı sorulduğunda, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Vettel ile, evet. Size WhatsApp'ta yanıt verdiği emojiyi göstermeyeceğim!"

"Wurz ile henüz konuşmak için zamanım olmadı. Şimdilik başka konularla ilgileniyoruz. Sakhir ile ilgili fikrimi söyledim, herkesin hoşuna gitmiş gibi görünmüyor."

"En iyi seçenek olmadığını düşünüyorum, ancak nasıl olduğunu göreceğiz. Kesinlikle bunu tartışacağız, ancak arka arkaya yarışlarda konuşmak için zamanımız olmadı."

Grosjean, bazılarının fikri beğenmediğini söylerken kimi kastettiği sorulduğunda, "Formula 1'den ve yarış dünyasından insanlar." yanıtını verdi.

Grosjean ekledi: "Bana biraz zorlu göründüğünü belirttim. Böyle kalırsa ve böyle devam ederse o zaman nasıl bir şey olduğunu göreceğiz."

F1 gridi, Monza'daki İtalya Grand Prix'si antrenman turlarının ardından Cuma günü sürücü brifinginde bir araya gelecekler.

Renault'dan Esteban Ocon, evindeki simülasyonda bu pistte sürüş yaptığını ve bu pist düzeni hakkında heyecanlı olduğunu söyledi.

Ocon, "Çok hızlı, sadece 55 saniyelik bir tur. Açıkçası bu, yeni bir şey."

"Benim için yarış harika olacak. Tüm bu düzlüklerle son yıllarda Formula 1'de gördüğümüz en büyük mücadele olacak. Bence gerçekten harika olacak." dedi.