Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP3:
13 Saat
:
04 Dakika
:
28 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar

paylaşım
yorumlar
F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar
Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör: Benjamin Vinel
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

GPDA direktörü Romain Grosjean'a göre F1 pilotları, Bahreyn GP pistinin oval versiyonuyla ilgili endişelere sahipler ve bunu yakin zamanda görüşecekler.

Formula 1, Aralık ayında Bahreyn'de yapılacak ikinci yarışın "oval" pist düzeninde olacağını ve pistin toplamda 55 saniye uzunluğunda olacağını doğruladı.

11 virajlı pist sadece 2,202 mil uzunluğunda. Yani yarış toplamda 87 tur sürecek. F1'in kendi simülasyon verilerine göre pole pozisyonu derecesi 53.9 saniye civarında olacak.

Bazı sürücüler bu hamleyi "harika" olarak nitelendirdiler. Ancak Grosjean, geçen hafta Belçika'da karardan memnun olmadığını ve pist alanı eksikliğinin sıralama turları için adeta bir "kabus" olabileceğini ve yarışta da bol bol mavi bayraklar çıkacağını söyledi.

Grosjean, GPDA'nin diğer üst düzey isimleri Sebastian Vettel ve Alexander Wurz ile birlikte pist düzenini tartışılıp tartışmadığı sorulduğunda, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Vettel ile, evet. Size WhatsApp'ta yanıt verdiği emojiyi göstermeyeceğim!"

"Wurz ile henüz konuşmak için zamanım olmadı. Şimdilik başka konularla ilgileniyoruz. Sakhir ile ilgili fikrimi söyledim, herkesin hoşuna gitmiş gibi görünmüyor."

"En iyi seçenek olmadığını düşünüyorum, ancak nasıl olduğunu göreceğiz. Kesinlikle bunu tartışacağız, ancak arka arkaya yarışlarda konuşmak için zamanımız olmadı."

Grosjean, bazılarının fikri beğenmediğini söylerken kimi kastettiği sorulduğunda, "Formula 1'den ve yarış dünyasından insanlar." yanıtını verdi.

Grosjean ekledi: "Bana biraz zorlu göründüğünü belirttim. Böyle kalırsa ve böyle devam ederse o zaman nasıl bir şey olduğunu göreceğiz."

F1 gridi, Monza'daki İtalya Grand Prix'si antrenman turlarının ardından Cuma günü sürücü brifinginde bir araya gelecekler.

Renault'dan Esteban Ocon, evindeki simülasyonda bu pistte sürüş yaptığını ve bu pist düzeni hakkında heyecanlı olduğunu söyledi.

Ocon, "Çok hızlı, sadece 55 saniyelik bir tur. Açıkçası bu, yeni bir şey."

"Benim için yarış harika olacak. Tüm bu düzlüklerle son yıllarda Formula 1'de gördüğümüz en büyük mücadele olacak. Bence gerçekten harika olacak." dedi.

 

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"

Önceki haber

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

Vettel: "Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyoruz"

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Son Haberler

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

S Sport, Digitürk ile anlaşmasını sonlandırdı!

2
Formula 1

Vettel: "Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyoruz"

2s
3
Formula 1

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar

34dk
4
Formula 1

İtalya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

5
Formula 1

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek

2s

Son Haberler

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar
F1

F1 pilotları, Bahreyn GP'nin "oval" pist düzeniyle ilgili endişelerini tartışacaklar

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"
F1

Verstappen: "Bizim için harika bir gün değil"

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"
F1

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek
F1

Mercedes, motor modları yasağından "çok fazla yarış temposu" elde edecek

Vettel: "Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyoruz"
F1

Vettel: "Düzlüklerde çok fazla vakit kaybediyoruz"

Son Videolar

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1
3s

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar 08:37
Formula 1

Grand Prix Greats – İtalya GP en iyi anlar

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi 08:09
Formula 1

Güvenlik Aracı, Geçiş Butonu & Daha Fazlası | 2020 F1 Belçika GP Değerlendirmesi

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:59
Formula 1

F1 2020 Belçika GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.