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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"

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Gasly: "Bu hızın nereden geldiğine dair hiçbir fikrimiz yok"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

AlphaTauri Formula 1 pilotu Pierre Gasly, dördüncü tamamladığı cuma antrenmanların ardından sonuca şaşırdığını belirtti.

AlphaTauri için harika geçen günde Gasly, Max Verstappen'in önünde en iyi Honda motorlu sürücü olmayı başardı ve etkileyici bir iş yaptı.

Takım arkadaşı Daniil Kvyat da ilk seansta dördüncü olurken, ikinci seansta yedinci oldu.

Gasly, "Sezon başlangıcından bu yana en iyi Cuma günüydü. Bu sabah altıncı, öğleden sonra dördüncü olduk. Bu yüzden araçtaki hissin iyi olduğunu söylemeliyim. Zorlayabiliyordum, güzel turlar atmayı başardım ve kendimi oldukça rahat hissettim."

“Yani bizim için olumlu bir Cuma günüydü. Maalesef uzun sürüşlerde damper ile ilgili ufak bir sorun yaşadık. Bu yüzden erken durmak zorunda kaldık. Ancak genel olarak konuşursak, oldukça mutluyduk. "

Hızın neyden kaynaklandığı sorulduğunda, "Aslında, hiçbir fikrimiz yok! Kendimizi orada gördüğümüze şaşırdık. Monza için düşük yere basma gücü ayarımızın iyi şekilde çalıştığını düşünüyorum."

"Yarın için daha iyi hale getirebileceğimiz şeyler var ve özellikle yeni motor modu sayesinde, sıralama turları ve yarışta bazı sürprizler olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Ancak Gasly, yarış için temkinli kalmaya devam ediyor.

"Her şeye rağmen oldukça dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanırım çok güzel bir Cuma günü geçirdik. Bence yarın için kendimize oldukça güvenmemiz normal, ama çok yakın bir mücadele olduğu için her şeyi doğru yapmak önemli olacak."

"İkinci seansta kimse önde kalmak istemedi ve herkes hava koridoru almaya çalıştı. Sanırım yarın daha da kötü olacak. Bu yüzden zor olacağını düşünüyorum, ancak Pazar günü tekrar heyecan verici bir yarış çıkarabileceğimizden oldukça eminim. "

Kvyat ise şunları ekledi: "Yapılacak işler var. Yumuşak lastikle olan turlarım tamamen temiz değildi, bu yüzden yapılması gereken işler var ama durum iyi. Yani bu gece üzerinde çalışmamız gereken şeyler olduğunu biliyoruz. Bunun dışında standart bir cuma günüydü."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Pierre Gasly
Takımlar AlphaTauri Şimdi al
Editör Adam Cooper

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