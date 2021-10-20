Verstappen: "Amerika'da galibiyet için çekişmeliyiz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, şimdiye kadar COTA'da hiç yarış kazanmayı başaramadı fakat 2018'de galibiyete ulaşan Kimi Raikkonen'in 1.2 saniye gerisinde ikinci olurken, 2019'da zafere ulaşan Valtteri Bottas'ın sadece 5 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Verstappen bu sezon şampiyonluk için mücadele ediyor ve sonunda şampiyon olabilmesi için, kalan altı yarışta düzenli olarak galibiyet ya da podyum mücadelesi vermesi gerekiyor.

Austin, genel anlamda son yıllarda Mercedes'in kalesiydi fakat Verstappen, önceki iki yılda alınan sonuçlar göz önüne alındığında, galibiyet için çekişmelerini umuyor.

Şampiyonada altı puan farkla lider konumda yer alan genç sürücü, "Amerika'ya geri dönmek gerçekten harika. Bu pistte genellikle rekabetçiydik ve iyi sonuçlar aldık. Bu yüzden şimdi galibiyet için çekişmeye çalışacağız."

"Takım, yarışlara sadece podyuma çıkmakla kalmayıp, aynı zamanda galibiyet için savaşabileceğini bilerek gidiyor, ki bu önceki yıllardan farklı bir şey."

"Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve her yarışı kazanmaya çalışıyoruz. Austin de bundan farklı olmayacak. Bu hafta sonu yine sıkı bir savaş olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir yarışta iyi performans göstermeniz, otomatik olarak bir sonraki yarışta bunu onaylayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Araçtan en iyi şekilde faydalanmanız ve mümkün olduğunca iyi hazırlanmak için hafta sonunun her yönünü dikkatlice ele almanız gerekiyor."

"Rekabetçi bir aracımız var ama Mercedes'e kıyasla ne kadar hızlı olacak? Sezonun her yarışında kendimize bu soruyu soruyoruz. Umarım bu hafta sonu savaşabilir ve şampiyona liderliğini koruyabiliriz."

"Her hafta yeni zorlukların üstesinden gelmemiz gerekiyor ve önümüzdeki yarışta da durum aynı olacak. Yarışta çok şey olabilir, bu yüzden kendi görevlerimize odaklanacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images