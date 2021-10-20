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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine pilotu Fernando Alonso, Türkiye'de kaçan fırsattan dolayı üzgün olsa da, Amerika'da yeniden puan alabilmelerini umuyor.

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor

Alonso, Türkiye GP hafta sonunda bu yılki en iyi performanslarından birini sergiledi ve sıralama turlarında ilk altıya girdi. Lewis Hamilton'ın cezasıyla beşinci başlayan Alonso, podyumu zorlayacak tempoya sahip gibi görünüyordu.

İyi de başlayan Alonso, daha ilk virajda Pierre Gasly'nin kendisine çarpmasıyla spin attı ve geriye düştü. Ardından Mick Schumacher'le temas yaşadı ve aldığı cezayla beraber yarışı ilk onun dışında tamamladı.

Austin'deki yarış öncesi konuşan Alonso, Türkiye'nin kendileri için iyi bir fırsat olduğunu kabul etse de, bu hafta sonu tekrar ilk ona girmek ve puan almak istediğini belirtti.

İspanyol pilot şöyle konuştu: "Türkiye bizim için umut verici bir hafta sonuydu. Sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledik fakat yarış bizim için başarısız gitti."

"Sıralama turlarımda takım adına sezonun en iyi sonucunu aldık ve araç rekabetçiydi. Bu yüzden starttan 200 metre sonra her şeyin bitmiş olması üzüntü vericiydi. Belki de tüm şansımızı 2022'ye saklıyoruzdur!"

"Yine de bence bazı pozitif şeyler vardı. Esteban bir puan aldı ve cumartesi günü hızlıydık. Araç, önceki iki yarışta iyi bir performansa sahipti ve bu sebeple Austin'de ilk ona girmeyi umuyorum."

"Amerika'da yarışmak her zaman eğlenceliydi. Bu pisti çok seviyorum ve takvimdeki en zorlayıcı pistlerden biri olduğunu düşünüyorum. Her tur, her sektör birbirinden farklı oluyor çünkü tur esnasında pistin ve aracın durumu değişiyor. BU nedenle sürücü sürekli bilinmezlik içinde kalıyor. Yine de bence harika bir şey."

"Austin'deki atmosfer her zaman harikaydı. Bu yüzden bu piste gelmek benim için bir zevk. Bakalım bu hata sonu aracımız ne kadar rekabetçi olacak? Umarım hava kuru olur."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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