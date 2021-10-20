Perez: "Austin ve Mexico City, Red Bull'a uygun olmalı"

Sergio Perez, Türkiye Grand Prix'sinde uzun süre sonra ilk podyumunu almayı başardı ve son yarışlarda yakaladığı pozitif ivmeyi sürdürdü.

Bu hafta sonu yapılacak Amerika yarışında, Red Bull'un nasıl performans göstereceği merak konusu fakat önceki yıllara bakıldığında, çok da geride olmaları beklenmiyor.

Perez de böyle düşünen isimlerden biri ve hem Amerika hem de Meksika'da iyi sonuçlar alabilmelerini umuyor.

Meksikalı pilot, "Harika bir ruh hali içerisindeyim ve önümüzdeki hafta sonu direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"Mercedes, önceki dört veya beş yarışta bizden çok daha hızlıydı. Onların hızına yetişemedik. Fakat Austin ve Meksika'daki pistler bize uygun olmalı. Takım olarak iyi sonuçlar alabiliriz."

"Takımla gayet iyi çalışıyoruz ve sezonun kalan yarışlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzde, Austin'de önemli bir yarış var ve tüm takım gibi ben de çok heyecanlıyım. Umarım bu hafta sonu tekrar podyuma çıkabiliriz."

"Amerika benim ikinci evim çünkü burada her zaman sıcak karşılanıyorum. Bu yüzden Amerika'ya gelmeyi seviyorum. Bana ve takıma çok fazla destek oluyor. Bu hafta sonu ve Meksika'daki bir sonraki yarışta, tarafları memnun etmeyi umuyorum."

"Benim için sezonun inanılmaz bir bölümü geliyor: Önce Amerika, sonra Meksika yarışı olacak. Gelecek yıl Miami'ye gitmemiz de harika çünkü o yarış benim için başka bir ev yarışı olacak."

"Formula 1, beş yıl önce Amerika'da o kadar da popüler değildi ancak şampiyona olan ilgi giderek artıyor ki bu harika." dedi.