Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

Fernando Alonso, gelecek yıl iki yıllık aradan sonra Renault ile 39 yaşında Formula 1'e dönecek.

İspanyol pilotun nasıl bir performans göstereceği merak edilirken, Max Verstappen kendisiyle yarışmak için sabırsızlanıyor.

Genç sürücü, AS gazetesine şöyle dedi: "Fernando'nun Formula 1'e dönüşü, spor için harika. O sporun efsanelerinden bir tanesi ve bir dünya şampiyonu. Aynı zamanda harika bir pilot. Onu seviyorum, gerçekten iyi biri."

"Ama her şey sürdüğünüz araca bağlı. Ama evet, Fernando'nun Formula 1'de olmasını istiyorum."

"O, tekerlek tekerleğe mücadelelerden en zorlu pilotlardan bir tanesi. Bu, heyecan verici. Umarım birlikte savaşma fırsatına sahip oluruz. Elbette onunla savaşmak istiyorum."

Ayrıca Verstappen'in eski takım arkadaşı Carlos Sainz da McLaren'dan Ferrari'ye geçiyor.

Verstappen, "Umarım Carlos Ferrari'de iyi bir iş yapar. Tabii ki çok iyi bir sürücü ve orada Charles'ın takım arkadaşı olacak. Charles çok çok iyi bir sürücü ve güçlü bir ekip olacaklar. Çok heyecan verici ve ilginç olacaklar. Ama unların hepsi araçlarının ne kadar rekabetçi olacağına da bağlı." dedi.