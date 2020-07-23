Horner, Verstappen'in ıslak olan zeminde tam gaz gittiğini, bunun nedeninin ise sekizinci vitesin senkronizasyonu olduğunu söyledi ve sonucunda Verstappen, yol tutuş seviyesini hatalı algıladı.

Horner, takımın gridde yaptığı hızlı tamirden etkilendiği ve Verstappen'in sonradan gelen ikincilik sonucunun, takım için "depresif" geçen hafta sonunu büyük bir şekilde tersine çevirdiğini belirtti.

Konu hakkında Horner şunları söyledi: "Monitörde çıkış turunu izliyordum ve Max'in altıncı/yedinci virajlarda dışarı taştığını gördüm."

"En iyi yol tutuş seviyesinin nerede olduğunu bulmak için tam gaz gidiyordu ve 12. viraja doğru gelinirken sekizinci vitesi senkronize etmesi gerekiyordu, yani bu da senkronizasyonu yapmak için tam gaz gitmeniz gerektiği anlamına geliyor."

"Pist, onun tahminindekinden daha kaygandı ve lastikler çok soğuktu, Max bariyerlere çarptığında hiç kimse gözlerine inanamadı."

"Şanslıyız ki motoru çalıştırmaya devam etti ve bariyerlerden geri vites yaparak çıktı. Hasarın ne kadar ciddi olduğundan emin değildik ve onu hızlı bir şekilde pite çağırıp çağırmamaya karar vermeye çalışıyorduk. Ancak onu gride gönderip, durumun nasıl olduğunu görmek istedik, böylece grid pozisyonunu kaybetmek zorunda kalmayacaktı."

Horner, ekibin çok hızlı bir şekilde yaptığı tamirden dolayı çalışanları övdü: "Komik olan şey şu ki, durum hakkında stresli değildim. Eğer o tamiri herhangi birinin yapması gerekseydi, onu bizim mekanikerlerimiz yapabilirdi."

"Onlara verilen alanda parmaklarınızı çalıştırmak için mükemmel bir piyanist olmanız gerekirdi, bu araçların dizaynı gerçekten çok sıkışık."

"Diğer takımların mekanikerleri, bizim çocukları gridde alkışladılar. Tüm herkesin senkronize bir şekilde, zamana karşı bir arada çalışarak bu işi tamamlaması, gerçekten büyük bir takım oyunuydu."

"Garaja geldiklerinde mutluluk sarhoşu olmuşlardı, ancak daha sonrasında kendilerini sakinleştirmeleri gerekti çünkü pit stopları yapan mekanikerler, tamiri de yapan mekanikerlerdi ve pit stoplar sırasında da iki saniyelik bir pit stop yaptılar ve üç yarış üst üste yarışın en hızlı pit stopunu gerçekleştirdiler. Gerçekten inanılmaz bir takım performansıydı."

Verstappen'in yarışı, büyük bir olgunluk göstergesi

Horner, yarıştan önce takımın zor bir hafta sonu geçirdiğini ve aracın istikrarlı temposunu yakalamakta zorlandıklarını söyledi.

"Macaristan normalde çok güçlü olduğumuz bir pistti, ancak geçen Cuma biraz kaybolmuştuk. Mekanikerlerimiz, değişiklikler yapmak için gece çalışma yasağını delmek zorunda kaldı ancak araç hâlâ olması gerektiği gibi çalışmıyordu ve sürücüler çok zorlanıyordu."

"Hava koşullarının değişiklik göstermesi de, seanslar arasındaki karşılaştırma fırsatını azalttı ve böylece gelişimimiz büyük bir şekilde etkilendi."

"Sıralamalar sonrasında yedinci ve 13. sıra, bizim beklemediğimiz yerlerdi ve dürüst olmam gerekirse çok depresif bir akşam geçirdik."

"Herkesin tüm eforunu dökmesine rağmen hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir hafta sonu oluyordu. Takımımızla ilgili emin olacağınız tek şey ise, bizim hiçbir zaman pes etmeyeceğimiz ve savaşmaya her zaman çok hazır olduğumuzdur."

"Pazar gününe yenilenmiş bir enerji ile başladık ve Max'in duvara çarptığını gördüğümüzdeki hissi sadece hayal edebilirsiniz. Ancak bu sorunu da çözdükten sonra, sürücülerimiz yarışta inanılmaz bir iş çıkardı ve aracımız beklenenden daha iyi bir performansa sahipti."

"Max yaptığı kazayı bir kenara koydu, bu da kendisinden gelen büyük bir olgunluk göstergesiydi ve Alex [Albon], kafasını önüne eğdi ve griddeki en tecrübeli sürücülerden birkaçını, onlarla mücadele ederek geride bıraktı."

"Mercedes'i çok tebrik ediyorum, inanılmaz rekabetçi bir araç geliştirmişler ve onları yakalamamız için biraz daha çalışmamız gerekecek, ancak takımın ana konsantrasyonu bu konunun üzerinde."

"Sadece olan sorunlarımızı belirlememiz gerekiyor, ancak RB16'nın çok iyi bir aracın temelini oluşturduğuna inanıyorum, yapmamız gereken tüm performansı ortaya çıkarmak ve yol tutuşu ile ilgili olan sorunları çözmek."