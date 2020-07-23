Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı

paylaşım
yorumlar
Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
23 Tem 2020 16:16

Red Bull Racing Formula 1 takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in Macaristan GP öncesinde gride doğru ilerlerken yaptığı kazanın arkasındaki nedeni açıkladı.

Horner, Verstappen'in ıslak olan zeminde tam gaz gittiğini, bunun nedeninin ise sekizinci vitesin senkronizasyonu olduğunu söyledi ve sonucunda Verstappen, yol tutuş seviyesini hatalı algıladı.

Horner, takımın gridde yaptığı hızlı tamirden etkilendiği ve Verstappen'in sonradan gelen ikincilik sonucunun, takım için "depresif" geçen hafta sonunu büyük bir şekilde tersine çevirdiğini belirtti.

Konu hakkında Horner şunları söyledi: "Monitörde çıkış turunu izliyordum ve Max'in altıncı/yedinci virajlarda dışarı taştığını gördüm."

"En iyi yol tutuş seviyesinin nerede olduğunu bulmak için tam gaz gidiyordu ve 12. viraja doğru gelinirken sekizinci vitesi senkronize etmesi gerekiyordu, yani bu da senkronizasyonu yapmak için tam gaz gitmeniz gerektiği anlamına geliyor."

"Pist, onun tahminindekinden daha kaygandı ve lastikler çok soğuktu, Max bariyerlere çarptığında hiç kimse gözlerine inanamadı."

"Şanslıyız ki motoru çalıştırmaya devam etti ve bariyerlerden geri vites yaparak çıktı. Hasarın ne kadar ciddi olduğundan emin değildik ve onu hızlı bir şekilde pite çağırıp çağırmamaya karar vermeye çalışıyorduk. Ancak onu gride gönderip, durumun nasıl olduğunu görmek istedik, böylece grid pozisyonunu kaybetmek zorunda kalmayacaktı."

Horner, ekibin çok hızlı bir şekilde yaptığı tamirden dolayı çalışanları övdü: "Komik olan şey şu ki, durum hakkında stresli değildim. Eğer o tamiri herhangi birinin yapması gerekseydi, onu bizim mekanikerlerimiz yapabilirdi."

"Onlara verilen alanda parmaklarınızı çalıştırmak için mükemmel bir piyanist olmanız gerekirdi, bu araçların dizaynı gerçekten çok sıkışık."

"Diğer takımların mekanikerleri, bizim çocukları gridde alkışladılar. Tüm herkesin senkronize bir şekilde, zamana karşı bir arada çalışarak bu işi tamamlaması, gerçekten büyük bir takım oyunuydu."

"Garaja geldiklerinde mutluluk sarhoşu olmuşlardı, ancak daha sonrasında kendilerini sakinleştirmeleri gerekti çünkü pit stopları yapan mekanikerler, tamiri de yapan mekanikerlerdi ve pit stoplar sırasında da iki saniyelik bir pit stop yaptılar ve üç yarış üst üste yarışın en hızlı pit stopunu gerçekleştirdiler. Gerçekten inanılmaz bir takım performansıydı."

Verstappen'in yarışı, büyük bir olgunluk göstergesi

Horner, yarıştan önce takımın zor bir hafta sonu geçirdiğini ve aracın istikrarlı temposunu yakalamakta zorlandıklarını söyledi.

"Macaristan normalde çok güçlü olduğumuz bir pistti, ancak geçen Cuma biraz kaybolmuştuk. Mekanikerlerimiz, değişiklikler yapmak için gece çalışma yasağını delmek zorunda kaldı ancak araç hâlâ olması gerektiği gibi çalışmıyordu ve sürücüler çok zorlanıyordu."

"Hava koşullarının değişiklik göstermesi de, seanslar arasındaki karşılaştırma fırsatını azalttı ve böylece gelişimimiz büyük bir şekilde etkilendi."

"Sıralamalar sonrasında yedinci ve 13. sıra, bizim beklemediğimiz yerlerdi ve dürüst olmam gerekirse çok depresif bir akşam geçirdik."

"Herkesin tüm eforunu dökmesine rağmen hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir hafta sonu oluyordu. Takımımızla ilgili emin olacağınız tek şey ise, bizim hiçbir zaman pes etmeyeceğimiz ve savaşmaya her zaman çok hazır olduğumuzdur."

"Pazar gününe yenilenmiş bir enerji ile başladık ve Max'in duvara çarptığını gördüğümüzdeki hissi sadece hayal edebilirsiniz. Ancak bu sorunu da çözdükten sonra, sürücülerimiz yarışta inanılmaz bir iş çıkardı ve aracımız beklenenden daha iyi bir performansa sahipti."

"Max yaptığı kazayı bir kenara koydu, bu da kendisinden gelen büyük bir olgunluk göstergesiydi ve Alex [Albon], kafasını önüne eğdi ve griddeki en tecrübeli sürücülerden birkaçını, onlarla mücadele ederek geride bıraktı."

"Mercedes'i çok tebrik ediyorum, inanılmaz rekabetçi bir araç geliştirmişler ve onları yakalamamız için biraz daha çalışmamız gerekecek, ancak takımın ana konsantrasyonu bu konunun üzerinde."

"Sadece olan sorunlarımızı belirlememiz gerekiyor, ancak RB16'nın çok iyi bir aracın temelini oluşturduğuna inanıyorum, yapmamız gereken tüm performansı ortaya çıkarmak ve yol tutuşu ile ilgili olan sorunları çözmek."

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

Önceki haber

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"

Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, teknik departmanını yeniden yapılandırdı!

Binder: "MotoGP sürücülerinin 'süper kahraman' olmadığını gördüm"
MotoGP MotoGP / Son dakika
45dk

Binder: "MotoGP sürücülerinin 'süper kahraman' olmadığını gördüm"

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Macaristan GP: Hamilton kazandı, şampiyona liderliğine yükseldi!

Son Haberler

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"

3s
2
Formula 1

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı

1s
3
Formula 1

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"

3s
4
Formula 1

Racing Point, Vettel kararında Perez’in bağlılığını görmezden gelmeyecek

5
Formula 1

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

2s

Son Videolar

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:37
Formula 1

F1 2020 Macaristan GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Son Haberler

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı
F1

Horner, Verstappen'in yarış öncesindeki kazasının nedenini açıkladı

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor
F1

Verstappen, Alonso ile yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"
F1

Berger: "Vettel, Ferrari'ye hata yaptığını göstermek istiyor"

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"
F1

Marko: "DAS çok büyük bir avantaj sağlıyor"

Hockenheim, 2020'de Formula 1 yarışı düzenlemeyecek!
F1

Hockenheim, 2020'de Formula 1 yarışı düzenlemeyecek!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.